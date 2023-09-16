Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Persikabo 1973, Bojan Hodak Keluhkan Tak Maksimalnya Persiapan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |03:03 WIB
Jelang Hadapi Persikabo 1973, Bojan Hodak Keluhkan Tak Maksimalnya Persiapan Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut persiapan timnya jelang menghadapi Persikabo 1973 di laga lanjutan Liga 1 2023-2024 tidak berjalan baik. Sebab banyak pemainnya yang pergi membela tim nasional (Timnas) di jeda internasional kali ini.

Gara-gara pemainnya banyak yang pergi meninggalkan Persib, Bojan Hodak pun kesulitan meracik strategi timnya. Sehingga ia merasa Persib benar-benar tidak beruntung jelang melawan Persikabo di Stadion Gelora Bandung Lautan Apil (GBLA) pada Sabtu 16 September 2023 mendatang.

Seperti yang diketahui, Persib kehilangan beberapa pemain dalam masa persiapan menghadapi Persikabo 1973 yang merupakan laga ke-12 Liga 1 2023-2024. Setidaknya, total ada delapan pemain Persib yang pergi membela timnas

Empat pemain seperti Rachmat Irianto, Edo Febriansah, Ryan Kurnia dan Marc Klok terpanggil timnas Indonesia untuk menghadapi laga uji coba melawan Turkmenistan dalam FIFA matchday.

Lalu Daisuke Sato yang terpanggil Timnas Filipina untuk menghadapi dua laga uji coba melawan Taiwan dan Afghanistan. Serta Beckham Putra Nugraha yang terpanggil timnas Indonesia U-23 untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Asia U-24 2024 meski akhirnya dicoret karena mengalami cedera.

Sesi latihan Persib Bandung

Selain itu, Robi Darwis dan Kakang Rudianto terpanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Asian Games ke-19 di China.

"Memang kami agak kurang beruntung karena sempat kehilangan beberapa pemain yang membela tim nasional. Ada pemain di tim nasional Indonesia, Filipina, timnas U-23 dan tim Asian Games. Tapi saya rasa secara keseluruhan bagus," kata Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Sabtu (16/9/2023).

Pelatih asal Kroasia ini juga tetap pede alias percaya diri meski beberapa pemain di antaranya mengalami cedera. Seperti halnya Alberto Rodriguez, Beckham Putra hingga Ciro Alves.

