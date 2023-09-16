Hasil Juventus vs Lazio di Liga Italia 2023-2024: Dusan Vlahovic Menggila, Bianconeri Menang 3-1!

HASIL Juventus vs Lazio di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Bianconeri -julukan Juventus- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga Juventus vs Lazio digelar di Stadion Allianz, Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Dusan Vlahovic pun tampil menggila karena sukses mencetak dua gol alias brace.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Juventus membuka laga dengan apik. Mereka sudah bisa unggul 1-0 atas Lazio pada menit ke-10. Gol itu diciptakan oleh Dusan Vlahovic usai memanfaatkan umpan Manuel Locatelli.

Juventus pun makin percaya diri sehingga mampu mendominasi permainan. Benar saja, tim tuan rumah bisa menambah keunggulannya di menit ke-26.

Ialah Federico Chiesa yang kali ini mencatatkan namanya di papan skor. Dia suskes memanfaatkan umpan Adrien Rabiot. Juventus pun unggul 2-0!

Di sisa waktu pertandingan, Lazio mencoba mengejar ketertinggalannya. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis. Skor 2-0 untuk keunggulan Juventus pun terjaga hingga akhir babak pertama