Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jadwal Liga Italia 2023-2024 Pekan Keempat: Ada Juventus vs Lazio hingga Inter Milan vs AC Milan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |16:22 WIB
Jadwal Liga Italia 2023-2024 Pekan Keempat: Ada Juventus vs Lazio hingga Inter Milan vs AC Milan!
Berikut jadwal lengkap Liga Italia 2023-2024 pada akhir pekan ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL Liga Italia 2023-2024 pekan keempat akan diulas Okezone. Dari 10 pertandingan yang bakal tersaji di giornata ke-4 Liga Italia musim ini, di antaranya ada laga big match antara Juventus vs Lazio hingga Inter Milan vs AC Milan!

Saat ini, puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 masih diduduki oleh Inter Milan dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Il Nerazzurri unggul selisih gol atas rival sekotanya, AC Milan, yang menempati posisi kedua dengan koleksi poin yang sama dari 3 laga.

AC Milan

Sementara itu, posisi ketiga sampai kelima secara berurutan ditempati oleh Juventus, Lecce, dan Atalanta. Nasib buruk justru dialami oleh AS Roma yang kini terjerembab di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18 dengan baru mengoleksi 1 angka.

Pekan ini, ke-20 klub peserta Liga Italia 2023-2024 akan melakoni giornata ke-4 yang dimulai sejak malam ini, Sabtu (16/9/2023) hingga Selasa 19 September 2023. Pekan keempat kompetisi tertinggi di Italia itu pun bakal menyuguhkan laga-laga menarik untuk disaksikan.

Laga pekan keempat ini bakal dibuka oleh Juventus vs Lazio. Sesuai jadwal, laga big match ini bakal digelar di markas Bianconeri yakni di Stadion Allianz, pada Sabtu (16/9/2023) pukul 20.00 WIB. Tim Massimiliano Allegri tentu akan bertekad menjaga tren positifnya.

Tak kalah seru, di hari yang sama akan dilanjutkan oleh Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan pukul 23.00 WIB. Laga ini tentu sangat ditunggu-tunggu, karena yang menang dalam Derby Della Madonnina ini bakal menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/11/30/Unai_Emery___7.jpg
Unai Emery Tolak Jabat Tangan Arteta Usai Arsenal Hajar Aston Villa, Alasannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement