Jadwal Liga Italia 2023-2024 Pekan Keempat: Ada Juventus vs Lazio hingga Inter Milan vs AC Milan!

Berikut jadwal lengkap Liga Italia 2023-2024 pada akhir pekan ini. (Foto: Reuters)

JADWAL Liga Italia 2023-2024 pekan keempat akan diulas Okezone. Dari 10 pertandingan yang bakal tersaji di giornata ke-4 Liga Italia musim ini, di antaranya ada laga big match antara Juventus vs Lazio hingga Inter Milan vs AC Milan!

Saat ini, puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 masih diduduki oleh Inter Milan dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Il Nerazzurri unggul selisih gol atas rival sekotanya, AC Milan, yang menempati posisi kedua dengan koleksi poin yang sama dari 3 laga.

Sementara itu, posisi ketiga sampai kelima secara berurutan ditempati oleh Juventus, Lecce, dan Atalanta. Nasib buruk justru dialami oleh AS Roma yang kini terjerembab di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18 dengan baru mengoleksi 1 angka.

Pekan ini, ke-20 klub peserta Liga Italia 2023-2024 akan melakoni giornata ke-4 yang dimulai sejak malam ini, Sabtu (16/9/2023) hingga Selasa 19 September 2023. Pekan keempat kompetisi tertinggi di Italia itu pun bakal menyuguhkan laga-laga menarik untuk disaksikan.

Laga pekan keempat ini bakal dibuka oleh Juventus vs Lazio. Sesuai jadwal, laga big match ini bakal digelar di markas Bianconeri yakni di Stadion Allianz, pada Sabtu (16/9/2023) pukul 20.00 WIB. Tim Massimiliano Allegri tentu akan bertekad menjaga tren positifnya.

Tak kalah seru, di hari yang sama akan dilanjutkan oleh Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan pukul 23.00 WIB. Laga ini tentu sangat ditunggu-tunggu, karena yang menang dalam Derby Della Madonnina ini bakal menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.