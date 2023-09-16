Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Venezia Puncaki Klasemen Serie B 2023-2024, Calon Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Buka Jalan Menuju Serie A!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:09 WIB
Venezia Puncaki Klasemen Serie B 2023-2024, Calon Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Buka Jalan Menuju Serie A!
Jay Idzes bersama Venezia membuka jalan ke Serie A (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KLUB Jay Idzes yakni Venezia berhasil memuncaki klasemen sementara Serie B 2023-2024 alias kompetisi kasta kedua Liga Italia musim ini. Dengan begitu, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu membuka jalan menuju Serie A alias Liga Italia musim depan!

Kepastian itu didapat Venezia usai sukses mengalahkan Spezia dengan skor tipis 1-0 di pekan kelima Serie B 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Venezia yang berlokasi di Pier Luigi Penzo Stadium, Sabtu (16/9/2023) dini hari WIB.

Jay Idzes dan Erick Thohir

Venezia baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua melalui aksi Joel Pojanpalo yang mencetak gol pada menit ke-56. Gol tersebut merupakan satu-satunya gol dalam laga ini yang membuat klub Jay Idzes itu menang 1-0 atas Spezia.

Dalam laga tersebut, Jay Idzes kembali jadi starter dan bermain selama 90 menit full. Bahkan, bek tengah yang kabarnya tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI untuk bela Timnas Indonesia itu mencatat cleansheet pada laga tersebut.

Tentunya, pertahanan solid Venezia yang nirbobol itu tak lepas dari kontribusi Jay Idzes. Pemain berusia 23 tahun kelahiran Mierlo tersebut melakukan 10 clereance dan memenangkan 6 dari 11 duelnya sepanjang laga.

Berkat kemenangan tersebut, Jay Idzes dkk mampu membawa Venezia ke puncak klasemen sementara Serie B 2023-2024. Venezia telah mengantongi 11 poin dari 5 pertandingan di Serie B 2023-2023.

Halaman:
1 2
      
