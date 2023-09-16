Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Valencia vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Main Buruk, Los Rojiblancos Tumbang 0-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |23:49 WIB
Hasil Valencia vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Main Buruk, <i>Los Rojiblancos</i> Tumbang 0-3
Suasana laga Valencia vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

VALENCIA Atletico Madrid tampil buruk kala bertamu ke markas Valencia di pekan kelima Liga Spanyol 2023-2024 pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Mestalla, tim berjuluk Los Rojiblancos kalah dengan skor telak 0-3 dari tim tuan rumah.

Tiga gol yang diciptakan Valencia pun dipersembahkan oleh Hugo Duro lewat dua golnya di menit kelima dan 34, lalu Javi Guerra pada menit 54. Dengan hasil itu, Valencia naik ke peringkat kelima dengan 9 poin, sedangkan Atletico menempati posisi ketujuh dengan 7 angka.

Jalannya Pertandingan

Atletico Madrid awalnya dikejutkan dengan gol cepat Valencia, tepatnya oleh Hugo Duro. Sebab gol striker andalan Valencia itu tercipta ketika laga baru berjalan lima menit.

Tertinggal dengan cepat, Atletico mencoba untuk membalas. Perlahan mereka mulai membangun serangan dan berusaha mencetak gol.

Valencia vs Atletico Madrid

Akan tetapi, bukannya gol yang tercipta malahan Atletico kebobolan lagi di menit 34. Lagi-lagi yang merobek jala gawang Atletico adalah Hugo Duro.

Babak pertama lantas ditutup dengan skor 0-2 untuk ketertinggalan Atletico. Ketika pasukan Diego Simeone mencoba bangkit sejak awal babak kedua, mereka justru kebobolan lagi.

Halaman:
1 2
      
