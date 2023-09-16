Hasil West Ham United vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Cetak Gol, The Citizens Menang 3-1

LONDON - Manchester City masih terus menjaga rekor kemenangan mereka hingga pekan kelima Liga Inggris 2023-2024. Sebab pada pekan kelima yang baru dimainkan di kandang West Ham United, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB, Man City menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Bermain di Stadion Olimpiade London, tim berjuluk The Citizens itu awalnya tertinggal 0-1 lewat gol James Ward-Prowse d menit 36. Namun, Man City mampu bangkit dan mencetak tiga gol lewat sumbangsih Jeremy Doku (46’), Bernardo Silva (76’), dan Erling Haaland (86’).

Dengan hasil itu Man City bertengger di puncak klasemen dengan rekor sempurna 15 poin karena mampu memenangkan laga sejauh ini di Liga Inggris 2023-2024. Sedangkan West Ham kini di posisi keenam dengan 10 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

West Ham United yang bertindak sebagai tuan rumah berusaha langsung tampil agresif dengan menekan pertahanan Manchester City. Tampaknya, tim itu ingin segera bisa mencetak gol cepat dalam laga itu.

Pada menit ke-35, The Hammers -julukan West Ham United- berhasil membobol gawang tim tamu. Gol itu diciptakan oleh Ward-Prowse lewat sundulan terukurnya usai memanfaatkan umpan rekan setim.

Semenjak tertinggal The Citizens -julukan Manchester City- cukup gencar dalal membangun serangan. Namun, pertahanan West Ham United masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.