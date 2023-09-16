Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil West Ham United vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Cetak Gol, The Citizens Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |23:27 WIB
Hasil West Ham United vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Cetak Gol, <i>The Citizens</i> Menang 3-1
Selebrasi Erling Haaland di laga West Ham vs Man City. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Manchester City masih terus menjaga rekor kemenangan mereka hingga pekan kelima Liga Inggris 2023-2024. Sebab pada pekan kelima yang baru dimainkan di kandang West Ham United, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB, Man City menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Bermain di Stadion Olimpiade London, tim berjuluk The Citizens itu awalnya tertinggal 0-1 lewat gol James Ward-Prowse d menit 36. Namun, Man City mampu bangkit dan mencetak tiga gol lewat sumbangsih Jeremy Doku (46’), Bernardo Silva (76’), dan Erling Haaland (86’).

Dengan hasil itu Man City bertengger di puncak klasemen dengan rekor sempurna 15 poin karena mampu memenangkan laga sejauh ini di Liga Inggris 2023-2024. Sedangkan West Ham kini di posisi keenam dengan 10 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

West Ham United yang bertindak sebagai tuan rumah berusaha langsung tampil agresif dengan menekan pertahanan Manchester City. Tampaknya, tim itu ingin segera bisa mencetak gol cepat dalam laga itu.

West Ham United vs Manchester City

Pada menit ke-35, The Hammers -julukan West Ham United- berhasil membobol gawang tim tamu. Gol itu diciptakan oleh Ward-Prowse lewat sundulan terukurnya usai memanfaatkan umpan rekan setim.

Semenjak tertinggal The Citizens -julukan Manchester City- cukup gencar dalal membangun serangan. Namun, pertahanan West Ham United masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Jalani Pemulihan Mental Usai Kehilangan Dua Sahabat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement