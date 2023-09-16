Prediksi Skor Manchester United vs Brighton di Liga Inggris 2023-2024: The Red Devils Sanggup Bangkit?

MANCHESTER - Prediksi skor Manchester United vs Brighton and Hove Albion di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga pekan ke-5 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu (16/9/2023) pukul 21.00 WIB.

Meski bertindak sebagai tuan rumah, The Red Devils dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Investigasi yang sedang berlangsung terhadap Antony, situasi Jadon Sancho, hingga proses pengambilalihan klub yang berada dalam ketidakpastian jadi penghambat.

Ditambah, pemain anyar Setan Merah yakni Sofyan Amrabat harus absen kontra Brighton karena cedera. Selain itu, ada Luke Shaw, Raphael Varane, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Amad Diallo dan Tom Heaton juga diragukan bisa tampil karena cedera.

Fakta bahwa Manchester United kalah 1-3 dari Arsenal dengan cara yang cukup memilukan sebelum jeda internasional tentu membuat situasi semakin rumit. Sebab itu, Setan Merah sangat membutuhkan kemenangan saat ini dan Erik ten Hag tidak ingin membayangkan kalah dari Brighton malam nanti.

Manchester United memang telah memenangkan dua pertandingan kandang mereka sejauh ini. Namun, kemenangan 1-0 atas Wolves maupun kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest tidak memberikan hasil yang meyakinkan bagi pasukan Erik Ten Hag itu.

Sementara itu, Brighton & Hove Albion justru menikmati awal yang baik di musim ini. Kecuali kekalahan 1-3 dari West Ham United pada 26 Agustus 2023, Seagulls tampil sangat baik dan meraih tiga kemenangan dan memiliki rekor serangan terbaik di Liga Inggris (12 gol).

Brighton juga menjadi pencetak gol terbanyak saat tandang di Liga Inggris musim lalu, mencetak 35 gol markas musuh. Tim asuhan Roberto de Zerbi memainkan gaya sepakbola yang agresif dan menarik sehingga mereka diperkirakan akan memberi perlawanan ketat.

Apalagi, Brighton dalam laga terakhirnya sukses menang di kandang 3-1 saat menjamu Newcastle United. Saat ini, Brighton menduduki peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris dan berpeluang untuk mendekati puncak klasemen.

Sementara itu, Manchester United berada di peringkat 11 klasemen dengan hanya baru mengoleksi 6 poin. Di 5 pertemuan terakhir kedua tim, Brighton lebih mendominasi pertandingan dengan 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah atas Manchester United.

Lantas, akankah Manchester United sanggup bangkit pada laga kontra Brighton nanti malam? Menarik dinantikan. Erik Ten Hag sendiri optimistis bisa raih hasil maksimal meski anak asuhnya banyak yang absen.

"Situasi tim kami sangat bagus. Terkadang beberapa pemain anda tidak bisa bermain karena cedera atau alasan lainnya, jadi ini situasi yang biasa bagi kami," ujar Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United.