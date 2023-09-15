Respons Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Usai Drawing Piala Dunia U-17 2023: Tidak Mudah!

Bima Sakti peringatkan Timnas Indonesia U-17 agar tak remehkan para lawan di Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

RESPONS pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti usai drawing Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Bima Sakti tidak menganggap remeh siapa pun lawan Timnas Indonesia U-17 dan lawan-lawan yang ada di Grup A tidaklah mudah dikalahkan.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – menjadi tuan rumah dan dipastikan masuk dalam Grup A. Mereka masuk ke pot 1 namun masih bisa tergabung dalam grup yang sulit bersama tim-tim seperti Argentina dan Inggris.

Namun, Timnas Indonesia U-17 dipastikan bersaing dengan Ekuador, Panama dan Maroko. Meski terhindar dari grup neraka, Bima Sakti mengganggap tidak ada satu pun tim lemah di antara tiga tim tersebut.

“Tidak ada lawan yang lemah di grup ini. Tapi kita punya peluang. Para pemain menyadari ini persaingan level elite dengan lawan yang tidak mudah,” kata Bima Sakti pada rilis resmi PSSI, Jumat (15/9/2023).

Meski begitu, Bima Sakti menyambut hasil undian dengan optimistis. Sang pelatih pun berpesan agar Arkhan Kaka dan kolega tidak gentar dalam menghadapi siapa pun.

“Timnas U-17 sedang berproses. Terimakasih buat dukungan dari PSSI, yang memberikan fasilitas terbaik supaya kami bisa siap tempur menyongsong Piala Dunia U-17,” ucap Bima Sakti.

“Pemain jangan pernah takut, harus yakin berikan yang terbaik buat negara," imbuh legenda Timnas Indonesia itu,” imbuhnya.

Sebelum bertarung di Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan di Jerman. Di Negeri Panser, Tim Merah Putih akan menempa mental lewat turnamen mini yang rencananya diikuti tim-tim junior Jerman (Bundesliga) serta Timnas Jerman U-17, yang juga akan berpartisipasi di Piala Dunia U-17 2023.