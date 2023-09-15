Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia U-17 Tak Bisa Anggap Remeh Ekuador, Maroko, dan Panama di Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |23:01 WIB
Penyebab Timnas Indonesia U-17 Tak Bisa Anggap Remeh Ekuador, Maroko, dan Panama di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 tak bisa meremehkan tiga lawannya di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia U-17 tak bisa anggap remeh Ekuador, Maroko, dan Panama di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan berada di Grup A tanpa adanya tim Eropa di dalamnya.

Selaku tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 berada di pot 1 dalam pengundian Piala Dunia U-17 2023. Mereka termasuk unggulan sebagai tuan rumah, namun masih bisa bersaing dengan sejumlah tim kuat dari pot 2 seperti Inggris dan Argentina.

Piala Dunia U-17 2023

Namun, Timnas Indonesia U-17 nyatanya akan bersaing bersama dengan Ekuador, Maroko dan Panama. Dilihat dari daftar penghuninya, sama sekali tidak ada wakil Eropa pada grup yang dihuni anak asuh Bima Sakti.

Timnas Indonesia U-17 masuk ke dalam grup yang relatif mudah. Sementara tim-tim Eropa malah justru bernasib sial.

Inggris akan beradu dengan Brasil di Grup C, sedangkan Prancis berjumpa Korea Selatan yang merupakan raksasa Asia di Grup E. Nasib nahas dialami Polandia yang harus berada satu grup dengan dua tim raksasa, yakni Argentina dan Jepang di Grup D.

Jerman juga memasuki grup yang tak kalah sulit dengan bersaing bersama Meksiko, Selandia Baru dan Venezuela di Grup F. Spanyol menjadi satu-satunya wakil Eropa yang beruntung sebab akan berhadapan Mali, Uzbekistan dan Kanada di Grup B.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-17 tetap tidak bisa memandang remeh hasil undian ini. Sebab, para pesaing di Grup A juga tampil apik di konfederasinya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
Terancam Ditinggal Nkunku, AC Milan Siapkan Daftar Pengganti Fantastis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement