Penyebab Timnas Indonesia U-17 Tak Bisa Anggap Remeh Ekuador, Maroko, dan Panama di Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 tak bisa meremehkan tiga lawannya di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

PENYEBAB Timnas Indonesia U-17 tak bisa anggap remeh Ekuador, Maroko, dan Panama di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan berada di Grup A tanpa adanya tim Eropa di dalamnya.

Selaku tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 berada di pot 1 dalam pengundian Piala Dunia U-17 2023. Mereka termasuk unggulan sebagai tuan rumah, namun masih bisa bersaing dengan sejumlah tim kuat dari pot 2 seperti Inggris dan Argentina.

Namun, Timnas Indonesia U-17 nyatanya akan bersaing bersama dengan Ekuador, Maroko dan Panama. Dilihat dari daftar penghuninya, sama sekali tidak ada wakil Eropa pada grup yang dihuni anak asuh Bima Sakti.

Timnas Indonesia U-17 masuk ke dalam grup yang relatif mudah. Sementara tim-tim Eropa malah justru bernasib sial.

Inggris akan beradu dengan Brasil di Grup C, sedangkan Prancis berjumpa Korea Selatan yang merupakan raksasa Asia di Grup E. Nasib nahas dialami Polandia yang harus berada satu grup dengan dua tim raksasa, yakni Argentina dan Jepang di Grup D.

Jerman juga memasuki grup yang tak kalah sulit dengan bersaing bersama Meksiko, Selandia Baru dan Venezuela di Grup F. Spanyol menjadi satu-satunya wakil Eropa yang beruntung sebab akan berhadapan Mali, Uzbekistan dan Kanada di Grup B.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-17 tetap tidak bisa memandang remeh hasil undian ini. Sebab, para pesaing di Grup A juga tampil apik di konfederasinya masing-masing.