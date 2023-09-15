Kata Erick Thohir Setelah Timnas Indonesia U-17 Terhindar dari Grup Neraka di Drawing Piala Dunia U-17 2023: Ini Kocokan Terbaik!

KATA Erick Thohir setelah Timnas Indonesia U-17 terhindar dari grup neraka di drawing Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tidak perlu gentar setelah mengetahui bahwa hasil kocokannya cukup bagus.

Timnas Indonesia U-17 terundi dalam Grup A sebagai tuan rumah. Skuad asuhan Bima Sakti bisa bertemu dengan tim-tim besar.

Timnas Indonesia U-17 akan bersaing bersama dengan Ekuador, Maroko dan Panama. Sementara tim-tim mengerikan seperti Jerman, Inggris hingga Argentina tergabung di grup lain.

Oleh sebab itu, Erick meminta Timnas Indonesia U-17 untuk tidak gentar. Menurutnya, Garuda Asia haram gemetar sebab memiliki kans cukup besar untuk lolos ke babak gugur.

Erick menegaskan drawing yang dilakukan duo legenda, Julio Cesar dan Stephen Appiah merupakan kocokan terbaik. Pria yang juga Menteri BUMN itu ingin Timnas Indonesia U-17 menunjukkan bahwa mereka layak mentas di Piala Dunia U-17 2023.

“Jangan gentar, walaupun kita lolos otomatis sebagai tuan rumah. Mari kita tunjukan kalau kita juga pantas tampil di ajang Piala Dunia U-17 ini,” kata Erick pada rilis resmi PSSI, Jumat (15/9/2023).

“Ini kocokan terbaik, saya punya harapan lain tapi tidak terwujud. Jika kita melihat tiga negara yang menjadi calon lawan, kita punya harapan. Semoga kita bisa lolos dari penyisihan," ungkap Erick menambahkan.

Lebih lanjut, Erick kembali menegaskan persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023 tidak main-main. Selain sudah menggelar seleksi di 12 kota, Timnas Indonesia U-17 nantinya juga akan diperkuat beberapa pemain diaspora, salah satunya pemain Sao Paulo FC, Welber Halim Jardim