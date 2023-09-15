5 Fakta Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 yang Libatkan Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Kabar Baik untuk Garuda Asia!

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima fakta hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 yang libatkan Timnas Indonesia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah kabar baik untuk Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Undian babak grup Piala Dunia U-17 2023 telah selesai dilaksanakan di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Timnas Indonesia U-17 dipastikan berada di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Ada lima fakta untuk hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 yang melibatkan Timnas Indonesia U-17. Apa sajakah itu? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Fakta Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 yang Libatkan Timnas Indonesia U-17

5. Laga Pembuka Timnas Indonesia U-17 Kontra Ekuador





Timnas Indonesia U-17 terundi di A1 sedangkan Ekuador berada di A2. Laga antara A1 kontra A2 dipastikan sebagai pertandingan pembuka di Piala Dunia U-17 2023.

Oleh karena itu, Garuda Asia dipastikan akan menghadapi Ekuador di pertandingan pembuka Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu dijadwalkan untuk digelar pada 10 November 2023.

4. Berpotensi Uji Coba Kontra Timnas Jerman U-17





Timnas Indonesia U-17 tadinya berpotensi segrup dengan Timnas Jerman U-17. Sebab, keduanya berasal dari konfederasi yang berbeda dan Jerman berada di pot 2.

Namun, tim dari pot 2 yang terundi bersama Timnas Indonesia U-17 adalah Ekuador. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17, yang akan berangkat ke Jerman untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC), berpotensi melakoni laga uji coba kontra Timnas Jerman U-17.