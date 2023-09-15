Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 yang Libatkan Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Kabar Baik untuk Garuda Asia!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |22:15 WIB
5 Fakta Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 yang Libatkan Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Kabar Baik untuk Garuda Asia!
Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima fakta hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 yang libatkan Timnas Indonesia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah kabar baik untuk Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Undian babak grup Piala Dunia U-17 2023 telah selesai dilaksanakan di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Timnas Indonesia U-17 dipastikan berada di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Piala Dunia U-17 2023

Ada lima fakta untuk hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 yang melibatkan Timnas Indonesia U-17. Apa sajakah itu? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Fakta Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 yang Libatkan Timnas Indonesia U-17

5. Laga Pembuka Timnas Indonesia U-17 Kontra Ekuador

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 terundi di A1 sedangkan Ekuador berada di A2. Laga antara A1 kontra A2 dipastikan sebagai pertandingan pembuka di Piala Dunia U-17 2023.

Oleh karena itu, Garuda Asia dipastikan akan menghadapi Ekuador di pertandingan pembuka Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu dijadwalkan untuk digelar pada 10 November 2023.

4. Berpotensi Uji Coba Kontra Timnas Jerman U-17

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 tadinya berpotensi segrup dengan Timnas Jerman U-17. Sebab, keduanya berasal dari konfederasi yang berbeda dan Jerman berada di pot 2.

Namun, tim dari pot 2 yang terundi bersama Timnas Indonesia U-17 adalah Ekuador. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17, yang akan berangkat ke Jerman untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC), berpotensi melakoni laga uji coba kontra Timnas Jerman U-17.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marc_guehi.jpg
Marc Guehi Jadi Rebutan, Liverpool Siapkan Langkah Diam-Diam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement