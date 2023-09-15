Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 Bikin Timnas Indonesia U-17 Berpeluang Lolos ke 16 Besar!

HASIL drawing Piala Dunia U-17 2023 bikin Timnas Indonesia U-17 berpeluang lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tergabung dalam Grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama.

Undian babak grup Piala Dunia U-17 2023 dilaksanakan di markas FIFA, di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Acara tersebut diundi oleh legenda Inter Milan, Julio Cesar, dan eks gelandang Juventus, Stephen Appiah.

Keduanya sudah mempersembahkan gelar Piala Dunia U-17 2023 untuk negara masing-masing. Cesar mempersembahkan trofi juara untuk Brasil U-17 pada edisi 1997, sedangan Appiah membawa Ghana U-17 juara pada edisi 1995.

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di empat venue, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah mendapat nasib mujur lantaran akan bersaing dengan grup yang tidak teralalu sulit

Skuad asuhan Bima Sakti bakal bersaing di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Ini bukanlah grup yang mudah, namun hasil undian ini cukup baik untuk membuka peluang Garuda Asia lolos ke babak berikutnya.

Juara grup dan runner-up akan lolos langsung ke babak 16 besar. Namun, akan ada jatah untuk empat tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak berikutnya.

Hitung-hitungan di atas kertas, Timnas Indonesia U-17 mungkin bisa menyasar empat poin jika mampu menang atas Panama dan meraih satu poin dalam salah satu laga kontra Ekuador atau Maroko. Bukan hal yang mudah tentunya, namun empat poin kemungkinan cukup untuk meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke babak berikutnya.