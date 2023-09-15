Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 Bikin Timnas Indonesia U-17 Berpeluang Lolos ke 16 Besar!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:53 WIB
Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 Bikin Timnas Indonesia U-17 Berpeluang Lolos ke 16 Besar!
Timnas Indonesia U-17 berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL drawing Piala Dunia U-17 2023 bikin Timnas Indonesia U-17 berpeluang lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tergabung dalam Grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama.

Undian babak grup Piala Dunia U-17 2023 dilaksanakan di markas FIFA, di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Acara tersebut diundi oleh legenda Inter Milan, Julio Cesar, dan eks gelandang Juventus, Stephen Appiah.

Timnas Indonesia U-17

Keduanya sudah mempersembahkan gelar Piala Dunia U-17 2023 untuk negara masing-masing. Cesar mempersembahkan trofi juara untuk Brasil U-17 pada edisi 1997, sedangan Appiah membawa Ghana U-17 juara pada edisi 1995.

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di empat venue, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah mendapat nasib mujur lantaran akan bersaing dengan grup yang tidak teralalu sulit

Skuad asuhan Bima Sakti bakal bersaing di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Ini bukanlah grup yang mudah, namun hasil undian ini cukup baik untuk membuka peluang Garuda Asia lolos ke babak berikutnya.

Juara grup dan runner-up akan lolos langsung ke babak 16 besar. Namun, akan ada jatah untuk empat tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak berikutnya.

Hitung-hitungan di atas kertas, Timnas Indonesia U-17 mungkin bisa menyasar empat poin jika mampu menang atas Panama dan meraih satu poin dalam salah satu laga kontra Ekuador atau Maroko. Bukan hal yang mudah tentunya, namun empat poin kemungkinan cukup untuk meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke babak berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/22/ruben_amorim.jpg
Waduh! 15 Pemain Terancam Absen saat MU vs Wolverhampton, Ruben Amorim Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement