Egy Maulana Vikri Dipanggil Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022, Begini Reaksi Pelatih Dewa United

TANGERANG – Egy Maulana Vikri ikut dipanggil membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Mendapati hal ini, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, pun bereaksi.

Jan Olde Riekerink memastikan legawa melepas salah satu pemain andalannya, Egy Maulana Vikri. Dia mengatakan bahwa keputusan itu demi mendukung sepakbola Indonesia.

"Sebagai pelatih, saya ingin menurunkan tim terbaik di lapangan, namun di satu sisi kami juga ingin mendukung sepakbola Indonesia," ujar Riekerink dikutip dari laman resmi Dewa United, Jumat (15/9/2023).

BACA JUGA: Pelatih Dewa United Tak Terkejut Egy Maulana Vikri Kembali Gacor ketika Bela Timnas Indonesia

"Kami sepakat melepas Egy untuk bermain di Timnas Indonesia U-24 seusai pertandingan melawan Bhayangkara FC. Hal tersebut karena Dewa United berkomitmen untuk tidak hanya sebatas mengembangkan klub, tetapi juga pengembangan kualitas pemain Indonesia," kata Riekerink.