5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022, Nomor 1 Mau Gabung Manchester United!

5 penyerang ganas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 akan diulas dalam artikel ini. Kiprah Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 sendiri akan segera dimulai, tepatnya pada 19 September 2023.

Pada gelaran Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Untuk menghadapi lawan-lawan berat di Asian Games 2022, PSSI memanggil sederet pemain top muda Tanah Air.

Total, ada 22 pemain yang diboyong mentas di Hangzhou, China. Beberapa nama pun merupakan striker ganas yang siap diandalkan mencetak gol. Siapa saja mereka? Berikut 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022.

5. Ramai Rumakiek





Salah satu penyerang ganas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 adalah Ramai Rumakiek. Pemanggilan striker Persipura Jayapura ini jadi sorotan karena sebenarnya pernah disanksi Shin Tae-yong gara-gara mengabaikan panggilan untuk membela Timnas Indonesia di SEA Games 2021.

Tetapi, Ramai Rumakiek mendapat kesempatan lagi untuk membela skuad Garuda di bawah asuhan Indra Sjafri. Sosok Ramai Rumakiek sendiri memang punya kualitas ciamik. Dia bahkan sudah membukukan 3 gol dalam 12 penampilannya bersama Timnas Indonesia senior.

4. Hugo Samir





Kemudian, ada Hugo Samir. Pemain yang satu ini masih berusia sangat muda, yakni baru 18 tahun. Dia pun pernah dipanggil membela Timnas Indonesia U-20.

Di Timnas Indonesia U-20, Hugo Samir pun tercatat sudah mentas di 6 laga. Tetapi, dia belum bisa mencetak satu pun gol. Meski begitu, kehadirannya tetap perlu diwaspadai lawan di Asian Games 2022.