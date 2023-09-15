Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kering Gol di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Dipastikan Tetap Bagian Penting Selecao das Quinas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:01 WIB
Kering Gol di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Dipastikan Tetap Bagian Penting Selecao das Quinas
Cristiano Ronaldo dipastikan tetap bagian penting dari skuad Timnas Portugal (Foto: REUTERS)
A
A
A

KERING gol di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dipastikan tetap bagian penting Selecao das Quinas. Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, menegaskan bahwa sang megabintang Al Nassr tetap menjadi sosok penting di skuad berjuluk Selecao das Quinas tersebut.

Timnas Portugal menang telak 9-0 atas Luksemburg pada matchday keenam Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024, Selasa (12/9/2023) dini hari WIB lalu. Namun, mereka meraihnya tanpa keberadaan Cristiano Ronaldo dalam tim.

Timnas Portugal

Sang megabintang terpaksa absen akibat akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, Roberto Martinez mengandalkan Goncalo Ramos untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Tapi absennya pemain berjuluk CR7 itu tampaknya tidak terlalu menjadi masalah serius bagi Selecao das Quinas.

Martinez sangat puas timnya bisa meraih kemenangan telak meski tanpa diperkuat sosok Ronaldo. Namun, mantan pelatih Timnas Belgia itu mengakui bahwa CR7 itu tetap menjadi figur penting dalam skuad Timnas Portugal.

“Cristiano adalah bagian yang sangat penting dari tim ini, Pepe juga. Mereka memiliki level dan cara kerja yang menular dan memberikan nilai penting bagi tim kami,” kata Martinez, dilansir dari Goal International, Jumat (15/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/belajar_dari_kekalahan_di_padang_persija_jakarta.jpg
Tatap 2026, Persija Masih Dihantui PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement