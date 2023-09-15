Kering Gol di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Dipastikan Tetap Bagian Penting Selecao das Quinas

Cristiano Ronaldo dipastikan tetap bagian penting dari skuad Timnas Portugal (Foto: REUTERS)

KERING gol di Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dipastikan tetap bagian penting Selecao das Quinas. Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, menegaskan bahwa sang megabintang Al Nassr tetap menjadi sosok penting di skuad berjuluk Selecao das Quinas tersebut.

Timnas Portugal menang telak 9-0 atas Luksemburg pada matchday keenam Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024, Selasa (12/9/2023) dini hari WIB lalu. Namun, mereka meraihnya tanpa keberadaan Cristiano Ronaldo dalam tim.

Sang megabintang terpaksa absen akibat akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, Roberto Martinez mengandalkan Goncalo Ramos untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Tapi absennya pemain berjuluk CR7 itu tampaknya tidak terlalu menjadi masalah serius bagi Selecao das Quinas.

Martinez sangat puas timnya bisa meraih kemenangan telak meski tanpa diperkuat sosok Ronaldo. Namun, mantan pelatih Timnas Belgia itu mengakui bahwa CR7 itu tetap menjadi figur penting dalam skuad Timnas Portugal.

“Cristiano adalah bagian yang sangat penting dari tim ini, Pepe juga. Mereka memiliki level dan cara kerja yang menular dan memberikan nilai penting bagi tim kami,” kata Martinez, dilansir dari Goal International, Jumat (15/9/2023).