Link Live Streaming Drawing Piala Dunia U-17 2023 Sesaat Lagi, Klik di Sini!

LINK live streaming drawing Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan sesaat lagi bisa Anda dapatkan di sini. Pengundian fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang melibatkan Timnas Indonesia U-17 akan diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB, Jumat (15/9/2023) ini.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia U-17 2023 setelah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, skuad asuhan Bima Sakti akan berada di pot unggulan alias pot 1 dalam pengundian ini.

Namun, Timnas Indonesia U-17 masih bisa bersua dengan negara-negara kuat yang berada di pot kedua. Beberapa di antara mereka adalah Jerman, Inggris, dan Argentina.

Ada pula Korea Selatan, namun takkan segrup dengan Indonesia karena sama-sama dari Asia. Sedangkan dua tim lain di pot kedua adalah Mali dan Ekuador.

Di pot 1, bersama dengan Timnas Indonesia U-17, ada negara-negara unggulan seperti Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Karena berada dalam satu pot, tentunya mereka tidak akan menjadi rival segrup Timnas Indonesia U-17 nantinya.

Pot ketiga diisi oleh Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko. Sedangkan Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Polandia, dan Burkina Faso menghuni pot 4.

Peraturan di Piala Dunia U-17 2023 adalah negara yang berasal dari benua yang sama tidak bisa berada dalam satu grup. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 tidak akan berada dalam grup yang sama dengan Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, dan Iran.