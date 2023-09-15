Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Drawing Piala Dunia U-17 2023 Sesaat Lagi, Klik di Sini!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:00 WIB
Link Live Streaming Drawing Piala Dunia U-17 2023 Sesaat Lagi, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-17 menanti lawan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming drawing Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan sesaat lagi bisa Anda dapatkan di sini. Pengundian fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang melibatkan Timnas Indonesia U-17 akan diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB, Jumat (15/9/2023) ini.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia U-17 2023 setelah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, skuad asuhan Bima Sakti akan berada di pot unggulan alias pot 1 dalam pengundian ini.

Timnas Indonesia U-17

Namun, Timnas Indonesia U-17 masih bisa bersua dengan negara-negara kuat yang berada di pot kedua. Beberapa di antara mereka adalah Jerman, Inggris, dan Argentina.

Ada pula Korea Selatan, namun takkan segrup dengan Indonesia karena sama-sama dari Asia. Sedangkan dua tim lain di pot kedua adalah Mali dan Ekuador.

Di pot 1, bersama dengan Timnas Indonesia U-17, ada negara-negara unggulan seperti Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Karena berada dalam satu pot, tentunya mereka tidak akan menjadi rival segrup Timnas Indonesia U-17 nantinya.

Pot ketiga diisi oleh Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko. Sedangkan Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Polandia, dan Burkina Faso menghuni pot 4.

Peraturan di Piala Dunia U-17 2023 adalah negara yang berasal dari benua yang sama tidak bisa berada dalam satu grup. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 tidak akan berada dalam grup yang sama dengan Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, dan Iran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bri_resmi_gandang_barcelona.jpg
BRI Resmi Gandeng Barcelona hingga 2027, 29 Juta Fans Indonesia Jadi Kunci Kerja Sama Raksasa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement