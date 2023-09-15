Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditanya soal Laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgizstan di Asian Games 2022, Indra Sjafri Beri Respons Bercanda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:43 WIB
Ditanya soal Laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgizstan di Asian Games 2022, Indra Sjafri Beri Respons Bercanda
Indra Sjafri ketika ditemui awak media dalam memimpin sesi latihan Timnas Indonesia U-24 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DITANYA soal laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgizstan di Asian Games 2022, Indra Sjafri beri respons bercanda. Pelatih Timnas Indonesia U-24 tersebut justru berkelakar agar awak media meneleponnya sehari sebelum pertandingan.

Timnas Indonesia U-24 mempersiapkan diri untuk tampil di Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, Chna. Skuad Garuda – julukan Indonesia – kembali berlatih di Jakarta pada Jumat (15/9/2023) pagi ini WIB sebelum berangkat ke China pada dini hari nanti.

Timnas Indonesia U-24

Pada Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 tergabung bersama Kirgistan, Taiwan, Korea Utara di Grup F. Pasukan Indra Sjafri akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kirgizstan pada Selasa (19/9) mendatang.

Indra Sjafri pun punya jawaban yang cukup menggelitik ketika ditanya mengenai tanggapannya untuk melawan Kirgistan. Pelatih asal Sumatera Barat itu tak ingin menjawabnya dengan berkelakar kepada awak media untuk meneleponnya sebelum pertandingan jika ingin tahu taktik apa yang akan Timnas Indonesia U-24.

“Untuk laga lawan Kirgizstan, setelah atau tanggal 18 nanti telepon saya. Baru saya bisa tetapkan bagaimana game plan untuk menghadapi Kirgizstan,” ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (15/9/2023).

Terlepas dari hal itu, Indra Sjafri mengatakan bahwa persiapannya cukup baik bersama Timnas Indonesia U-24. Dia pun takjub dengan kondisi anak asuhnya yang bugar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Masih Berpeluang Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement