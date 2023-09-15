Ditanya soal Laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgizstan di Asian Games 2022, Indra Sjafri Beri Respons Bercanda

DITANYA soal laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgizstan di Asian Games 2022, Indra Sjafri beri respons bercanda. Pelatih Timnas Indonesia U-24 tersebut justru berkelakar agar awak media meneleponnya sehari sebelum pertandingan.

Timnas Indonesia U-24 mempersiapkan diri untuk tampil di Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, Chna. Skuad Garuda – julukan Indonesia – kembali berlatih di Jakarta pada Jumat (15/9/2023) pagi ini WIB sebelum berangkat ke China pada dini hari nanti.

Pada Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 tergabung bersama Kirgistan, Taiwan, Korea Utara di Grup F. Pasukan Indra Sjafri akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kirgizstan pada Selasa (19/9) mendatang.

Indra Sjafri pun punya jawaban yang cukup menggelitik ketika ditanya mengenai tanggapannya untuk melawan Kirgistan. Pelatih asal Sumatera Barat itu tak ingin menjawabnya dengan berkelakar kepada awak media untuk meneleponnya sebelum pertandingan jika ingin tahu taktik apa yang akan Timnas Indonesia U-24.

“Untuk laga lawan Kirgizstan, setelah atau tanggal 18 nanti telepon saya. Baru saya bisa tetapkan bagaimana game plan untuk menghadapi Kirgizstan,” ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (15/9/2023).

Terlepas dari hal itu, Indra Sjafri mengatakan bahwa persiapannya cukup baik bersama Timnas Indonesia U-24. Dia pun takjub dengan kondisi anak asuhnya yang bugar.