Prediksi Skor PSG vs OGC Nice di Liga Prancis 2023-2024: Misi Les Parisiens Rebut Puncak Klasemen!

PREDIKSI skor Paris Saint-Germain (PSG) vs OGC Nice di Liga Prancis 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan pekan kelima Liga Prancis 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Parc des Princes, Paris, pada Sabtu 16 September 2023 pukul 02.00 WIB.

Saat ini, Les Parisiens -julukan PSG- bertengger di posisi kedua klasemen sementara Liga Prancis 2023-2024. Tim asuhan Luis Enrique itu baru mengemas 8 poin dari 4 laga, tertinggal 2 poin dari Monaco yang masih berkuasa di puncak klasemen.

Sebab itu, PSG diyakini memiliki misi untuk memetik tiga poin di kandangnya pada laga kontra OGC Nice. Jika berhasil mengalahkan tim peringkat delapan klasemen itu, Les Parisiens akan merebut puncak klasemen sementara yang saat ini masih diduduki Monaco.

Baik PSG maupun OGC Nice menikmati awal tak terkalahkan di kampanye liga mereka. Bagi tuan rumah, setelah bermain imbang di dua laga pertamanya, Les Parisiens mencatatkan dua kemenangan berturut-turut yang membantu mereka naik ke posisi kedua.

Dalam pertandingan terakhirnya, dua gol dari Kylian Mbappé dan gol dari Achraf Hakimi serta Marco Asensio membantu PSG mencatatkan kemenangan tandang 4-1 atas Lyon. Sebelumnya, Les Parisiens sempat ditahan Lorient dan Toulouse di dua pekan awal.

Dengan hasil tersebut, PSG sudah mencetak total delapan gol. Lima di antaranya disumbangkan oleh sang bintang meraka yak yakni Kylian Mbappe. Sedangkan Marco Asensio menyumbang dua gol, dan Achraf Hakimi satu gol.

Di sisi lain, OGC Nice juga datang dengan modal positif usai meraih kemenangan pertamanya musim ini saat menjamu Strasbourg pada pekan ke-4 atau sebelum jeda internasional. Dalam laga itu, Nice menang 2-0 atas Strasbourg via gol-gol Youcef Atal dan Terem Moffi.