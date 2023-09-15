Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:25 WIB
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
Timnas Indonesia U-23 sukses lolos ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA beberapa fakta di balik keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024 yang sangat membanggakan sepakbola negeri ini.

Timnas Indonesia meraih hasil gemilang saat kualifikasi Piala Asia U-23 di Stadion Manahan pada 9 dan 12 September 2023 lalu.

Timnas Indonesia U-23

Setelah menggilas Taiwan U-23 dengan skor 9-0, anak-anak asuhan Shin Tae-yong mampu menumbangkan Turkmenistan dengan skor 2-0 kontra Turkmenistan U-23

Kedua gol Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Turkmenistan U-23 dibukukan Ivar Jenner (39') dan Pratama Arhan (90+3). Hasil ini memastikan skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke Piala Asia U-23.

Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Jumat (15/2023), beberapa fakta timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23.

5. Timnas Indonesia U-23 Raih Poin Sempurna

Timnas Indonesia U-23

Babak kualifikasi Piala Asia U-23 adalah level baru sepakbola Indonesia. Karena pertarungan yang sangat ketat. Tidak semua tim memperoleh poin sempurna selama babak kualifikasi.

Namun Timnas Indonesia U-23 menjadi salah salah satu tim yang justru meraih poin sempurna di Grup K. Garuda Muda sanggup menang dari Taiwan dan Turkmenistan.

Terdapat juga tim langganan juara lainnya yang meraih poin sempurna seperti Yordania di Grup A, Korea Selatan di Grup B, Uzbekistan di Grup E, Thailand di Grup H, dan Arab Saudi pada Grup J.

4. Tercipta 206 gol

Timnas Indonesia U-23

Terdapat 54 laga dengan menghasilkan 206 gol sepanjang kualifikasi. Bila dirata-ratakan terdapat 3,81 gol tercipta per pertandingan.

Sementara Timnas Indonesia U-23 mencetak 11 gol dan hanya tiga gol di antaranya yang dicetak oleh barisan penyerang.

Halaman:
1 2
      
