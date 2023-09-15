3 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Brunei Darussalam, Nomor 1 Langganan Dibobol Cristiano Ronaldo!

Berikut 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Brunei. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SEBANYAK 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Menurut perhitungan laman football-ranking, kemenangan 2-0 atas Turkmenistan pada Jumat 8 September 2023, membuat Timnas Indonesia naik empat posisi di ranking FIFA (peringkat 150-146 dunia).

Saat ini, Timnas Indonesia memiliki koleksi 1,052.87 angka dan bakal terus bertambah. Selanjutnya pada Oktober 2023, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga kontra Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika dua kali menang atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 17,72 poin. Tambahan 17,72 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia menyentuh 1,070.59 poin.

Raihan itu membuat Timnas Indonesia diprediksi naik ke peringkat 143 dunia alias menggeser tiga negara sekaligus. Lantas, negara mana saja yang diprediksi bakal digeser Timnas Indonesia jika dua kali menang atas Brunei?

Berikut 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Brunei Darussalam:

3. Suriname (145 Dunia - 1,056.13 angka)





Suriname kini menduduki peringkat 145 dunia dengan 1,056.13 angka. Medio Oktober 2023, Suriname melakoni dua laga CONCACAF Nations League 2023-2024 melawan Haiti (tandang) dan Grenada (kandang).

Diprediksi, Suriname bakal kalah dari Haiti dan menang atas Grenada. Andai kondisi ini terjadi, Suriname takkan mendapatkan poin yang signifikan, sehingga sulit mengejar perolehan poin Timnas Indonesia (jika dua kali menang atas Brunei).