Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Dibagi 2 Kloter, Indra Sjafri Pastikan Egy Maulana Vikri Gabung Nanti Malam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |10:43 WIB
Timnas Indonesia U-24 Dibagi 2 Kloter, Indra Sjafri Pastikan Egy Maulana Vikri Gabung Nanti Malam
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, bicara soal pembagian dua kloter keberangkatan (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, memastikan Egy Maulana Vikri akan bergabung dengan skuad asuhannya pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Sebab, sang pemain masih ada kewajiban membela klubnya Dewa United FC di Liga 1 2023-2024.

Timnas Indonesia U-24 dijadwalkan bertolak ke China untuk berlaga di Asian Games 2022 pada Sabtu 16 September 2023 dini hari WIB. Namun, tidak semua pemain akan ikut berangkat ke Negeri Tirai Bambu.

Egy Maulana Vikri masih akan membela Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Sejumlah pemain akan berangkat ke China pada Senin 17 September 2023 dini hari WIB. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Indra.

“Kami nanti akan berangkat malam pukul 00.30 dan pemain yang bermain tanggal 16 akan berangkat di tanggal 17 dini hari,” kata Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (15/9/2023).

Keputusan itu diambil sebagai win-win solution dengan klub. Mengingat, Asian Games memang bukan agenda resmi FIFA sehingga solusi itu adalah solusi yang terbaik.

“Jadi dari diskusi dengan klub untuk pemain-pemain yang masih bermain di tanggal 15 dan 16, pihak klub mau melepas pemain apabila sudah bermain dulu,” imbuh pria asal Sumatra Barat itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/51/1660929/pengprov-lemkari-bali-dikukuhkan-700-karateka-bali-ikuti-gashuku-provinsi-xhn.webp
Pengprov Lemkari Bali Dikukuhkan, 700 Karateka Bali Ikuti Gashuku Provinsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/hector_souto.jpg
Hector Souto Murka meski Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement