Timnas Indonesia U-24 Dibagi 2 Kloter, Indra Sjafri Pastikan Egy Maulana Vikri Gabung Nanti Malam

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, memastikan Egy Maulana Vikri akan bergabung dengan skuad asuhannya pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Sebab, sang pemain masih ada kewajiban membela klubnya Dewa United FC di Liga 1 2023-2024.

Timnas Indonesia U-24 dijadwalkan bertolak ke China untuk berlaga di Asian Games 2022 pada Sabtu 16 September 2023 dini hari WIB. Namun, tidak semua pemain akan ikut berangkat ke Negeri Tirai Bambu.

Sejumlah pemain akan berangkat ke China pada Senin 17 September 2023 dini hari WIB. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Indra.

“Kami nanti akan berangkat malam pukul 00.30 dan pemain yang bermain tanggal 16 akan berangkat di tanggal 17 dini hari,” kata Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (15/9/2023).

Keputusan itu diambil sebagai win-win solution dengan klub. Mengingat, Asian Games memang bukan agenda resmi FIFA sehingga solusi itu adalah solusi yang terbaik.

“Jadi dari diskusi dengan klub untuk pemain-pemain yang masih bermain di tanggal 15 dan 16, pihak klub mau melepas pemain apabila sudah bermain dulu,” imbuh pria asal Sumatra Barat itu.