Bima Sakti Tegaskan Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur Hadapi Siapa pun Lawannya Jelang Drawing Piala Dunia U-17 2023!

PELATIH Bima Sakti tegaskan Timnas Indonesia U-17 siap tempur hadapi siapa pun lawannya jelang drawing Piala Dunia U-17 2023. Ia tak gentar meski lawan-lawan yang akan dihadapi anak asuhnya pada turnamen tertinggi dunia di level usia 17 tahun itu berkualitas semua.

Seperti diketahui, drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 bakal segera digelar di markas FIFA yang berlokasi di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) pukul 21.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah otomatis berada di pot 1 bersama tim-tim unggulan lainnya.

Nantinya, sebanyak 24 tim peserta termasuk Timnas Indonesia U-17 masing-masing akan diundi ke dalam enam grup, yang mana setiap grupnya masing-masing dihuni empat tim. Masing-masing grup tidak boleh dihuni negara sesama konfederasi.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 sudah pasti berada di pot 1 alias pot unggulan bersama Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Itu artinya, pada drawing Piala Dunia U-17 2023 nanti, skuad Garuda Asia dipastikan akan tergabung di Grup A.

Sementara pot 2 ada Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Kemudian pot 3 dihuni oleh Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko. Lalu pot 4 terdiri dari Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia.

Meski berada di pot 1, Timnas Indonesia U-17 bisa saja mendapat lawan-lawan berat jika melihat komposisi calon lawan dalam pembagian pot drawing Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, Timnas Indonesia U-17 berpotensi masuk grup neraka.

Seperti contoh, Timnas Indonesia U-17 kemungkinan bisa segrup dengan Inggris (pot 2), Senegal (pot 3), dan Kanada (pot 4). Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, berharap anak asuhnya tergabung ke grup yang lebih mudah.

Jika pun skuad Timnas Indonesia U-17 masuk grup neraka, Bima Sakti menegaskan anak asuhnya tak gentar dan siap menghadapi tim manapun. Meskipun, ia menyadari bahwa semua kontestan Piala Dunia U-17 2023 merupakan tim-tim terbaik di dunia.