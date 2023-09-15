Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Tegaskan Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur Hadapi Siapa pun Lawannya Jelang Drawing Piala Dunia U-17 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |10:17 WIB
Bima Sakti Tegaskan Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur Hadapi Siapa pun Lawannya Jelang Drawing Piala Dunia U-17 2023!
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Bima Sakti tegaskan Timnas Indonesia U-17 siap tempur hadapi siapa pun lawannya jelang drawing Piala Dunia U-17 2023. Ia tak gentar meski lawan-lawan yang akan dihadapi anak asuhnya pada turnamen tertinggi dunia di level usia 17 tahun itu berkualitas semua.

Seperti diketahui, drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 bakal segera digelar di markas FIFA yang berlokasi di Zurich, Swiss pada Jumat (15/9/2023) pukul 21.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah otomatis berada di pot 1 bersama tim-tim unggulan lainnya.

Nantinya, sebanyak 24 tim peserta termasuk Timnas Indonesia U-17 masing-masing akan diundi ke dalam enam grup, yang mana setiap grupnya masing-masing dihuni empat tim. Masing-masing grup tidak boleh dihuni negara sesama konfederasi.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 sudah pasti berada di pot 1 alias pot unggulan bersama Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Itu artinya, pada drawing Piala Dunia U-17 2023 nanti, skuad Garuda Asia dipastikan akan tergabung di Grup A.

Sementara pot 2 ada Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Kemudian pot 3 dihuni oleh Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko. Lalu pot 4 terdiri dari Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-17

Meski berada di pot 1, Timnas Indonesia U-17 bisa saja mendapat lawan-lawan berat jika melihat komposisi calon lawan dalam pembagian pot drawing Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, Timnas Indonesia U-17 berpotensi masuk grup neraka.

Seperti contoh, Timnas Indonesia U-17 kemungkinan bisa segrup dengan Inggris (pot 2), Senegal (pot 3), dan Kanada (pot 4). Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, berharap anak asuhnya tergabung ke grup yang lebih mudah.

Jika pun skuad Timnas Indonesia U-17 masuk grup neraka, Bima Sakti menegaskan anak asuhnya tak gentar dan siap menghadapi tim manapun. Meskipun, ia menyadari bahwa semua kontestan Piala Dunia U-17 2023 merupakan tim-tim terbaik di dunia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/07/08/kisah_maurizio_sarri_sebagai_pelatih_sepak_bola_ya.jpg
Lazio Umumkan Kabar Gembira! Maurizio Sarri Pulih usai Operasi Jantung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement