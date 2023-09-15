Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Alasan Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner Berpotensi Geser Marck Klok di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:59 WIB
Ini Alasan Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner Berpotensi Geser Marck Klok di Piala Asia 2023
Ivar Jenner bisa jadi bintang Timnas Indonesia di masa depan. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

ALASAN Ivar Jenner berpotensi geser Marck Klok di lini tengah Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Setidaknya, ada tiga alasan terbesar yang melatarbelakangi gelandang milik FC Utrecht itu berpeluang menggantikan peran Marc Klok di Piala Asia 2023 nanti.

Pertama, Ivar Jenner menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang tampil paling menonjol di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sepanjang laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Grup K, pemain 19 tahun ini mencatatkan dua assist dan satu gol.

Ivar Jenner

Ivar Jenner memberi dua assist saat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan U-23. Kemudian, pemain yang berkarier di Liga Belanda itu mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Dengan hasil tersebut, Ivar Jenner dan kolega membawa Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah yakni lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda berstatus sebagai juara Grup K dengan koleksi enam poin dan selisih gol +11.

Bukan hanya mencetak dua assist dan satu gol, Ivar Jenner juga mampu mengalirkan bola dari lini tengah ke area pertahanan lawan baik saat melawan Taiwan dan Turkmenistan. Selain itu, ia juga berhasil memotong sejumlah serangan tim lawan.

Alasan kedua, Ivar Jenner dan Marc Klok bisa dibilang sebagai pemain dengan tipe dan posisi yang sama, yakni sebagai gelandang tengah. Keduanya juga sama-sama memiliki peran sangat mirip ketika menjadi pengatur serangan tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_thailand.jpg
Gagal Juara di AFF Futsal U-19 2025, Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia Ini Bikin Optimistis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement