Ini Alasan Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner Berpotensi Geser Marck Klok di Piala Asia 2023

Ivar Jenner bisa jadi bintang Timnas Indonesia di masa depan. (Foto: Instagram/@ivarjnr)

ALASAN Ivar Jenner berpotensi geser Marck Klok di lini tengah Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Setidaknya, ada tiga alasan terbesar yang melatarbelakangi gelandang milik FC Utrecht itu berpeluang menggantikan peran Marc Klok di Piala Asia 2023 nanti.

Pertama, Ivar Jenner menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang tampil paling menonjol di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sepanjang laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Grup K, pemain 19 tahun ini mencatatkan dua assist dan satu gol.

Ivar Jenner memberi dua assist saat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan U-23. Kemudian, pemain yang berkarier di Liga Belanda itu mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB.

Dengan hasil tersebut, Ivar Jenner dan kolega membawa Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah yakni lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda berstatus sebagai juara Grup K dengan koleksi enam poin dan selisih gol +11.

Bukan hanya mencetak dua assist dan satu gol, Ivar Jenner juga mampu mengalirkan bola dari lini tengah ke area pertahanan lawan baik saat melawan Taiwan dan Turkmenistan. Selain itu, ia juga berhasil memotong sejumlah serangan tim lawan.

Alasan kedua, Ivar Jenner dan Marc Klok bisa dibilang sebagai pemain dengan tipe dan posisi yang sama, yakni sebagai gelandang tengah. Keduanya juga sama-sama memiliki peran sangat mirip ketika menjadi pengatur serangan tim.