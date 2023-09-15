Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asian Games 2022: Berangkat ke China Malam Ini, Latihan Timnas Indonesia U-24 Hanya Diikuti 15 Pemain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:50 WIB
Asian Games 2022: Berangkat ke China Malam Ini, Latihan Timnas Indonesia U-24 Hanya Diikuti 15 Pemain
Timnas Indonesia U-24 berlatih di Lapangan A Senayan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-24 menggelar latihan jelang keberangkatan ke Hangzhou, China, untuk mengikuti Asian Games 2022. Mereka berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023) pagi WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, terlihat baru 15 pemain saja yang mengikuti sesi latihan hari ini. Padahal, pelatih Indra Sjafri telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022.

Timnas Indonesia U-24 berlatih di Lapangan A Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023) pagi WIB (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Itu artinya, masih ada tujuh pemain yang belum merapat ke sesi latihan hari ini. Adapun pemain yang masih absen yakni Egy Maulana Vikri, Rachmat Irianto, Ramadhan Sananta, Kadek Arel, Alfeandra Dewangga, Ananda Raehan, dan Beckham Putra.

Mereka kemungkinan besar belum bergabung karena masih harus membela klubnya masing-masing pada pekan ke-12 di Liga 1 2023-2024. Memang, Timnas Indonesia U-24 yang dijadwalkan bertolak ke China pada Jumat (15/9/2023), tidak akan langsung memberangkatkan 22 pemain.

Akan ada beberapa pemain yang menyusul ke China untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U-24. Sementara itu, Beckham sedang dalam masa pemulihan cedera sehingga bisa menjadi alasan kuat tidak hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/timnas_futsal_indonesia_u_19.jpg
Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Bongkar Fakta Mengejutkan usai Gagal Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement