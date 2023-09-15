Asian Games 2022: Berangkat ke China Malam Ini, Latihan Timnas Indonesia U-24 Hanya Diikuti 15 Pemain

JAKARTA - Timnas Indonesia U-24 menggelar latihan jelang keberangkatan ke Hangzhou, China, untuk mengikuti Asian Games 2022. Mereka berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023) pagi WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, terlihat baru 15 pemain saja yang mengikuti sesi latihan hari ini. Padahal, pelatih Indra Sjafri telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022.

Itu artinya, masih ada tujuh pemain yang belum merapat ke sesi latihan hari ini. Adapun pemain yang masih absen yakni Egy Maulana Vikri, Rachmat Irianto, Ramadhan Sananta, Kadek Arel, Alfeandra Dewangga, Ananda Raehan, dan Beckham Putra.

Mereka kemungkinan besar belum bergabung karena masih harus membela klubnya masing-masing pada pekan ke-12 di Liga 1 2023-2024. Memang, Timnas Indonesia U-24 yang dijadwalkan bertolak ke China pada Jumat (15/9/2023), tidak akan langsung memberangkatkan 22 pemain.

Akan ada beberapa pemain yang menyusul ke China untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U-24. Sementara itu, Beckham sedang dalam masa pemulihan cedera sehingga bisa menjadi alasan kuat tidak hadir.