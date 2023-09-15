Timnas Indonesia U-24 Butuh Shin Tae-yong jika Bertemu Timnas Korea Selatan U-24 di Asian Games 2022?

Shin Tae-yong siap bantu Timnas Indonesia U-24 jika bertemu Timnas Korea Selatan U-24 di Asian Games 2022? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

TIMNAS Indonesia U-24 butuh Shin Tae-yong jika bertemu Timnas Korea Selatan U-24 yang diperkuat banyak pemain bintang di Asian Games 2022? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-24 tidak dipimpin Shin Tae-yong saat mengarungi Asian Games 2022 yang berlangsung di Hangzhou, China pada 19 September hingga 8 Oktober 2023.

Tampuk kepelatihan Timnas Indonesia U-24 dipegang juru taktik yang membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023, Indra Sjafri. Pelatih asal Padang ini telah memanggil 22 pemain Timnas Indonesia U-24 untuk melakoni Asian Games 2022.

(Indra Sjafri akan pimpin Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022)

Meski diizinkan memanggil tiga pemain senior untuk Asian Games 2022, Indra Sjafri hanya menyertakan satu pemain senior, yakni Andy Setyo (25 tahun - Persikabo 1973). Sebenarnya ada Rachmat Irianto (Persib Bandung) yang berusia 24 tahun, namun yang bersangkutan tetap dihitung pemain U-24 bukan senior.

Selain dua nama di atas, pemain-pemain yang dipanggil merupakan pesepakbola di bawah 23 tahun seperti Egy Maulana Vikri, Rizky Ridho, Ernando Ari, Syahrian Abimanyu, Alfeandra Dewangga, Bagas Kaffa hingga Ramadhan Sananta.

Secara materi pemain, skuad Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 jauh lebih mentereng ketimbang skuad Piala AFF U-23 2023. Karena itu, Okezone memprediksi Timnas Indonesia U-24 setidaknya finis dua besar saat tergabung di Grup F Asian Games 2022 bareng Korea Utara U-24, Kirgizstan U-24 dan Taiwan U-24.

Di atas kertas hanya Korea Utara U-24 yang diprediksi bisa memberi perlawanan kepada Timnas Indonesia U-24 di fase grup. Hanya saja, jika Timnas Indonesia U-24 finis sebagai runner-up, skuad Garuda Muda diprediksi menjajal juara Grup E yang notabene kekuatan sepakbola Asia di 16 besar Asian Games 2022.