HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Pemain Timnas Indonesia soal Drawing Piala Dunia U-17 2023: Ada Grup Neraka?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:10 WIB
Timnas Indonesia U-17 akan mengetahui lawannya pada drawing Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT prediksi pemain Timnas Indonesia soal drawing Piala Dunia U-17 2023 yang akan dilangsungkan Jumat (15/9/2023) malam WIB. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 belum tentu akan terhindar dari grup maut.

Drawing atau undian fase grup Piala Dunia U-17 Indonesia akan berlangsung di Zurich, Swiss, Jumat (15/9/2023) pukul 21.00 WIB. Pada drawing nanti ini baru akan diketahui negara mana saja yang dihadapi oleh pasukan Bima Sakti.

Piala Dunia U-17 2023

Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di pot 1. Kendati begitu, bukan jaminan Timnas Indonesia U-17 akan mendapat lawan yang mudah lantaran terdapat negara-negara kuat yang menghuni di tiga pot lainnya.

Jelang undian fase grup, para pemain Timnas Indonesia U-24 proyeksi Asian Games 2022 memberikan prediksi mereka. Dimulai dari Ernando yang memprediksi Skuad Garuda Muda bakal satu grup dengan Argentina, Senegal, dan Venezuela.

"Jangan lupa saksikan drawing Piala Dunia U-17, Menurut saya Indonesia akan satu grup dengan Argentina, Senegal, dan Venezuela," ucap Ernando di instastory akun instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, dikutip Jumat (15/8/2023).

Sementara itu, Robi Darwis dan George Brown memiliki prediksi yang tidak beda jauh. Kedua pemain ini satu suara Timnas Indonesia U-17 akan berjumpa Amerika Serikat dan Polandia. Hanya satu tim saja yang berbeda dari prediksi mereka.

"Prediksi saya, Indonesia akan se-grup Amerika Serikat, Mali, dan Polandia," kata Robi.

"Menurut saya, Indonesia gabung sama Inggris, Amerika Serikat, dan Polandia," timpal George.

