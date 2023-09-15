Prediksi Pemain Timnas Indonesia soal Drawing Piala Dunia U-17 2023: Ada Grup Neraka?

Timnas Indonesia U-17 akan mengetahui lawannya pada drawing Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT prediksi pemain Timnas Indonesia soal drawing Piala Dunia U-17 2023 yang akan dilangsungkan Jumat (15/9/2023) malam WIB. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 belum tentu akan terhindar dari grup maut.

Drawing atau undian fase grup Piala Dunia U-17 Indonesia akan berlangsung di Zurich, Swiss, Jumat (15/9/2023) pukul 21.00 WIB. Pada drawing nanti ini baru akan diketahui negara mana saja yang dihadapi oleh pasukan Bima Sakti.

Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di pot 1. Kendati begitu, bukan jaminan Timnas Indonesia U-17 akan mendapat lawan yang mudah lantaran terdapat negara-negara kuat yang menghuni di tiga pot lainnya.

Jelang undian fase grup, para pemain Timnas Indonesia U-24 proyeksi Asian Games 2022 memberikan prediksi mereka. Dimulai dari Ernando yang memprediksi Skuad Garuda Muda bakal satu grup dengan Argentina, Senegal, dan Venezuela.

"Jangan lupa saksikan drawing Piala Dunia U-17, Menurut saya Indonesia akan satu grup dengan Argentina, Senegal, dan Venezuela," ucap Ernando di instastory akun instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, dikutip Jumat (15/8/2023).

Sementara itu, Robi Darwis dan George Brown memiliki prediksi yang tidak beda jauh. Kedua pemain ini satu suara Timnas Indonesia U-17 akan berjumpa Amerika Serikat dan Polandia. Hanya satu tim saja yang berbeda dari prediksi mereka.

"Prediksi saya, Indonesia akan se-grup Amerika Serikat, Mali, dan Polandia," kata Robi.

"Menurut saya, Indonesia gabung sama Inggris, Amerika Serikat, dan Polandia," timpal George.