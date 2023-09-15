Berpotensi Lawan Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2022, Korea Selatan U-24 Panggil Pemain PSG Lee Kang-in!

BERPOTENSI melawan Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2022, Timnas Korea Selatan U-24 menatap serius ajang empat tahunan tersebut. Terbukti pelatih Timnas Korea Selatan U-24 di Asian Games 2022, Hwang Sun-hong, memanggil gelandang Paris Saint-Germain (PSG), Lee Kang-in.

Lee Kang-in merupakan permata sepakbola Korea Selatan yang kini berusia 22 tahun. Ia berandil besar saat Timnas Korea Selatan U-20 lolos ke final Piala Dunia U-20 2019, sebelum akhirnya kalah dari Ukraina U-20 di partai puncak.

(Lee Kang-in siap bersinar di Asian Games 2022)

Sejauh ini, Lee Kang-in pernah memperkuat Valencia dan Real Mallorca hingga akhirnya diboyong PSG pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama PSG musim ini, , Lee Kang-in turun dalam dua laga awal yang dijalani PSG di Liga Prancis 2023-2024.

Sayangnya dari pekan ketiga hingga kelima, gelandang eksplosif ini absen membela Les Parisiens –julukan PSG– karena cedera. Alhasil, Lee Kang-in pun absen memperkuat Timnas Korea Selatan senior di FIFA Matchday September dan Timnas Korea Selatan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Hanya saja, untuk Asian Games 2022 yang berlangsung pada 19 September hingga 8 Oktober 2023, Lee Kang-in sudah tersedia. Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) pun memasukkan nama Lee Kang-in ke dalam 22 nama yang disiapkan untuk Asian Games 2022.

Gayung pun bersambut, PSG memberikan indikasi bakal melepas Lee Kang-in ke Asian Games 2022. Kabar itu disampaikan jurnalis Italia, Fabrizio Romano.