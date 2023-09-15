Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022: Ramadhan Sananta Menggila di Bawah Asuhan Indra Sjafri?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 akan diulas Okezone. PSSI sudah merilis daftar 22 pemain Timnas Indonesia U-24 yang dipanggil pelatih Indra Sjafri untuk Asian Games 2022 di laman resminya pada Kamis, 14 September 2023 malam WIB.

"Kami telah melakukan pembicaraan dengan pelatih klub-klub di Indonesia. Negosiasi itu juga berjalan baik dan kita membawa 22 pemain. Kami menyadari Asian Games bukan agenda FIFA. Itu sebabnya kami mengambil langkah terbaik berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub untuk mencari win win solution, " kata Indra Sjafri, mengutip dari laman resmi PSSI.

Dari 22 nama yang dipanggil Indra Sjafri, untuk sektor penjaga gawang ada Ernando Ari (Persebaya Surabaya) yang menjadi kiper andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selain itu, ada Daffa Fasya (Borneo FC) dan Adi Satrio (PSIS Semarang).

Di sektor pertahanan, terselip satu pemain senior milik Persikabo 1973, Andy Setyo. Pesepakbola 25 tahun tersebut menjadi satu-satunya pemain di atas usia 24 tahun yang akan memperkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022.

Selain Andy Setyo, juga ada deretan pemain reguler di Liga 1 2023-2024 lainnya seperti Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kadek Arel (Bali United), Haykal Alhafiz (PSIS Semarang), Dony Tri (Persija Jakarta), Bagas Kaffa (Barito Putera), hingga Robi Darwis (Persib Bandung).

Untuk pemain tengah, ada pemain versatile Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Rachmat Irianto (Persib Bandung), Ananda Raehan (PSM Makassar), Beckham Putra (Persib Bandung), Syahrian Abimanyu (Persija Jakarta), hingga M. Taufany (Borneo FC).

Kemudian untuk lini serang, juga diperkuat sejumlah pemain top seperti Egy Mulana Vikri (Dewa United) dan Ramadhan Sananta (Persis Solo). Selain itu, juga ada Hugo Samir (Borneo FC), Ramai Rumakiek (Persipura Jayapura), dan Titan Agung (Bhayangkara FC).

Pertanyaannya, seperti apa prediksi line up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022? Diketahui, pelatih Indra Sjafri kerap menggunakan skema 4-3-3 sebagai formasi andalannya. Ia pun sukses menjuarai Piala AFF U-19 2013, Piala AFF U-22 2019, dan SEA Games 2023.

Sebab itu, formasi 4-3-3 diprediksi juga bakal digunakan Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kemungkinan besar bakal tetap dipercayakan kepada Ernando Ari.

Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya itu tidak tergantikan di Timnas Indonesai senior maupun kelompok umur. Bahkan, Ernando Ari menjadi kiper andalan Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-22 saat menjuarai SEA Games 2023 lalu.

Bergeser ke sektor dua bek tengah, akan dikawal oleh duet Rizky Ridho dan Andy Setyo Nugroho. Mereka akan disokong oleh dua bek sayap yakni Bagas Kaffa (kanan), dan Dony Tri Pamungkas (kiri).

Beralih ke trio lini tengah, bakal dihuni oleh Rachmat Irianto sebagai gelandang jangkar, Syahrian Abimanyu gelandang box to box, dan Beckham Putra di gelandang serang. Sedangkan untuk tiga pemain terdepan akan diisi Egy Maulana Vikri (sayap kanan), Ramai Rumakiek (sayap kiri), dan Ramadhan Sananta (penyerang).