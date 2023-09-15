Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang 2-2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:05 WIB
Hasil Dewa United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang 2-2
Laga Dewa United vs Bhayangkara FC. (Foto: Dewa United)
A
A
A

HASIL Dewa United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Dewa United pun harus puas berbagi poin karena laga berakhir imbang 2-2.

Duel Dewa United vs Bhayangkara FC digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (15/9/2023) malam WIB. Kedua tim membawa pulang satu poin dari pertandingan itu.

Dewa United vs Bhayangkara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bhayangkara FC langsung mengejutkan Dewa United pada menit-menit awal pertandingan. Mereka langsung mencetak gol pada menit ke-5 melalui Arsa Ramadhan Ahmad yang dengan apik memaksimalkan umpan dari Sani Rizki Fauzi.

Dikejutkan dengan gol cepat dari tim tamu, Dewa United pun mencoba bangkit setelah itu. Mereka terus melancarkan serangan ke lini pertahanan Bhayangkara FC.

Tak butuh waktu lama bagi Tangsel Warriors -julukan Dewa United- untuk menyamakan kedudukan. Agung Mannan mencetak gol pada menit ke-12 setelah menerima asis dari Egy Maulana Vikri dan membuat skor menjadi 1-1.

Sukses menyamakan kedudukan, Dewa united terus tampil menyerang dan terlihat lebih banyak memegang bola. Majed Osman cs terus berusaha untuk mencetak gol tambahan pada siswa waktu di babak pertama.

Skor terus berimbang 1-1 hingga menit-menit akhir babak pertama. Namun, Sani Rizki Fauzi sukses membuat Bhayangkara FC unggul 2-1 pada akhir babak pertama dengan gol yang dicetaknya pada menit-menit akhir.

Halaman:
1 2
      
