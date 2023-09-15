Advertisement
LIGA INDONESIA

Laskar Padjadjaran Butuh Kemenangan, Aji Santoso Malah Sakit Jelang Laga Persib Bandung vs Persikabo 1973

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:05 WIB
Laskar Padjadjaran Butuh Kemenangan, Aji Santoso Malah Sakit Jelang Laga Persib Bandung vs Persikabo 1973
Aji Santoso jatuh sakit jelang laga Persikabo 1973 kontra Persib Bandung (Foto: PT LIB)
LASKAR Padjadjaran butuh kemenangan, Aji Santoso malah sakit jelang laga Persib Bandung vs Persikabo 1973. Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – tidak pernah menang dalam lima laga terakhir di Liga 1 2023-2024.

Persikabo menghadapi tantangan berat pada laga berikutnya, yaitu melawat ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menghadapi Persib Bandung. Laga itu akan dimainkan pada Sabtu (16/9/2023) sore pukul 15.00 WIB.

Persikabo 1973 vs Madura United

Mereka bermodalkan tren buruk jelang laga ini. Ditunjuknya Aji Santoso sebagai pelatih kepala belum bisa membuat Persikabo bangkit. Eks pelatih Persebaya Surabaya itu pun sama sekali belum mempersembahkan kemenangan untuk tim asal Bogor tersebut.

Di tengah keterpurukan, Persikabo harus menghadapi Persib Bandung yang tak pernah kalah dalam empat partai terakhir. Kebalikan dengan Persikabo, skuad Maung Bandung – julukan Persib – sedang dalam performa menanjak usai mencuri poin dari kandang Persija Jakarta, bermain imbang 1-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, 2 September 2023 lalu.

Gawatnya lagi, sang pelatih kepala, Aji Santoso jatuh sakit jelang laga. Sang asisten, Asep Ardyan pun mewakili Aji pada konferensi pers jelang laga. Asep menuturkan bahwa Aji jatuh sakit sejak Jumat (15/9/2023) pagi WIB.

“Sebelumnya saya di sini menginformasikan, saya di sini mewakili coach Aji, tadi pagi beliau sakit, jadi tidak bisa mendampingi untuk konferensi pers,” kata Asep pada konferensi pers, Jumat (15/9/2023).

