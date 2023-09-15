Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo vs PSIS Semarang, Suporter Laskar Sambernyawa Siapkan Hal Ini untuk Derby Jateng

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:59 WIB
Persis Solo vs PSIS Semarang, Suporter Laskar Sambernyawa Siapkan Hal Ini untuk Derby Jateng
Duel Persis Solo vs PSIS Semarang akan tersaji pada akhir pekan ini. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

SOLO – Duel seru Persis Solo vs PSIS Semarang akan tersaji di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Jelang duel bertajuk Derby Jateng itu, suporter Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- telah mempersiapkan aksi khusus yang siap ditunjukkan di dalam stadion.

Kelompok suporter Persis Solo siapkan sejumlah aksi yang sudah direncanakan sejak Agustus 2023. Aksi khusus pun siap ditunjukkan guna memberi atmosfer yang lebih kompetitif di Stadion Manahan Solo. Namun demikian, Agus tak berani menjamin aksi tersebut bakal dipertunjukkan.

Persis Solo

“Lawan Semarang itu sebenarnya paling gayeng. Semua tidak ada masalah. Seperti kemarin, teman-teman Semarang bagi snack, apalagi panser itu pas timnas kemarin kami ngumpul bareng di tempat saya,” ujar Presiden Pasoepati, Agoes Warsoep saat dihubungi, Jumat (15/9/2023).

“Kalau persiapan aksi, teman-teman sudah jauh-jauh hari. Sudah mau bikin aksi, cuma terkendala karena ternyata timnas dua kali di Manahan, nah ini kurang tahu jadi dieksekusi atau tidak,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
