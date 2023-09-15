Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Alasan Inter Milan Bakal Hancurkan AC Milan di Liga Italia 2023-2024 Besok Malam, Nomor 1 Bikin Rugi Rossoneri

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:18 WIB
5 Alasan Inter Milan Bakal Hancurkan AC Milan di Liga Italia 2023-2024 Besok Malam, Nomor 1 Bikin Rugi Rossoneri
Inter Milan bakal hadapi AC Milan di laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Inter Milan bakal hancurkan AC Milan di Liga Italia 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah kerugian besar Rossoneri – julukan AC Milan.

Nerazzurri – julukan Inter Milan – bakal menghadapi saudara sekotanya di San Siro pada pertandingan pekan keempat Liga Italia 2023-2024, Sabtu (16/9/2023) pukul 23.00 WIB. Jelang laga, kedua tim sama-sama memiliki rekor apik usai menang dalam tiga partai perdana.

AC Milan

Namun, ada lima hal yang membuat Inter Milan lebih diunggulkan ketimbang AC Milan. Apa sajakah itu? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Alasan Inter Milan Bakal Hancurkan AC Milan di Liga Italia 2023-2024

5. Dalam Tren Apik

Inter Milan

Inter Milan dalam tren apik di Liga Italia 2023-2024. Mereka memenangkan ketiga laga yang telah dimainkan di awal musim ini kontra Monza (2-0), Cagliari (2-0), dan Fiorentina (4-0).

AC Milan juga telah memenangkan tiga laga pertama yang mereka mainkan. Namun, ada satu hal yang berbeda di antara kedua tim yang akan dijelaskan pada poin berikutnya.

4. Inter Milan Belum Pernah Kebobolan

Yann Sommer

Inter Milan melakoni ketiga laga Liga Italia 2023-2024 tanpa sekali pun kebobolan. Ya, kiper baru Yann Sommer telah meraih clean sheet dari tiga laga perdananya di Liga Italia 2023-2024.

Di sisi lain, AC Milan telah kebobolan dua kali. Mereka menang tiga kali atas Bologna (2-0), Torino (4-1), dan AS Roma (2-1).

Halaman:
1 2 3
      
