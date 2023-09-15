Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sang Ibunda Mengaku Sakit Hati Lihat Harry Maguire Sering Di-bully Media dan Fans Sepakbola

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |19:31 WIB
Sang Ibunda Mengaku Sakit Hati Lihat Harry Maguire Sering Di-bully Media dan Fans Sepakbola
Harry Maguire dibela ibunya setelah mendapatkan hujatan di Manchester United dan Timnas Inggris (Foto: REUTERS)
SANG ibunda mengaku sakit hati lihat Harry Maguire sering di-bully media dan fans sepakbola. Zoe Maguire Wilkinson, buka suara setelah sang bek Manchester United kembali menjadi bulan-bulanan publik.

Maguire menjadi sasaran hujatan fans sepakbola internasional ketika Timnas Inggris melakoni dua laga pada jeda internasional September 2023 ini. Maguire di-bully ketika The Three Lions – julukan Inggris – ditahan Ukraina dengan skor 1-1 di Wembley pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024, Sabtu (9/9/2023) lalu.

Harry Maguire

Maguire dinilai menjadi biang keladi terciptanya gol penyama kedudukan tim tamu yang dicetak Oleksandr Zinchenko (26’). Maguire kembali menjadi bulan-bulanan meski Inggris menang tipis 2-1 atas Skotlandia di laga persahabatan yang berlangsung Rabu (13/9/2023) silam.

Sebab, sang bek Manchester United menciptakan gol bunuh diri pada menit ke-67. Selain bersama tim nasional, Maguire pun sering di-bully ketika tampil bersama klubnya, Manchester United, hingga terus-terusan disorot, oleh para pengamat, legenda klub hingga warganet di media sosial.

Sang ibunda, Zoe Maguire Wilkinson pun angkat suara usai putranya terus menjadi korban bully dunia internasional. Dia mengaku sakit hati anaknya terus menjadi kambing hitam setiap usai pertandingan.

“Sebagai seorang ibu, melihat tingkat komentar negatif dan kasar yang diterima dari beberapa penggemar, pakar dan media adalah hal yang memalukan dan sama sekali tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, apalagi seseorang yang bekerja keras untuk klub dan negara,” tulis Wilkinson di Instagram pribadinya, @zoemaguirewilkinson, Jumat (15/9/2023).

Halaman:
1 2
      
