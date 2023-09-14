Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelar FIFA Matchday September 2023, Marc Klok Siap Berkontribusi untuk Timnas Indonesia pada 2 Agenda Besar Berikutnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:06 WIB
Kelar FIFA Matchday September 2023, Marc Klok Siap Berkontribusi untuk Timnas Indonesia pada 2 Agenda Besar Berikutnya
Marc Klok siap perkuat Timnas Indonesia pada dua agenda besar (Foto: Twitter/marcklok10)
A
A
A

MARC Klok siap berkontribusi untuk Timnas Indonesia pada dua agenda besar berikutnya. Sang gelandang Persib Bandung kini menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 setelah membela skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – di FIFA Matchday September 2023.

Piala Asia 2023 sendiri baru akan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Yang terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023 mendatang.

Marc Klok

Marc Klok mengatakan bahwa dirinya selalu tersedia untuk Timnas Indonesia. Hal itu ditunjukkan saat timnya meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA matchday beberapa waktu lalu.

"Kami bekerja untuk kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dan Piala Asia," kata Klok dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (14/9/2023).

Pemain Persib Bandung itu pun mengutarakan kebahagiaan setelah membantu Timnas Indonesia menang. Hal itu pula yang terjadi setelah laga kontra Turkmenistan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.webp
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_16_juara_piala_aff_futsa.jpg
Ini Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement