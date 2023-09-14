Kelar FIFA Matchday September 2023, Marc Klok Siap Berkontribusi untuk Timnas Indonesia pada 2 Agenda Besar Berikutnya

Marc Klok siap perkuat Timnas Indonesia pada dua agenda besar (Foto: Twitter/marcklok10)

MARC Klok siap berkontribusi untuk Timnas Indonesia pada dua agenda besar berikutnya. Sang gelandang Persib Bandung kini menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 setelah membela skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – di FIFA Matchday September 2023.

Piala Asia 2023 sendiri baru akan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Yang terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023 mendatang.

Marc Klok mengatakan bahwa dirinya selalu tersedia untuk Timnas Indonesia. Hal itu ditunjukkan saat timnya meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA matchday beberapa waktu lalu.

"Kami bekerja untuk kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dan Piala Asia," kata Klok dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (14/9/2023).

Pemain Persib Bandung itu pun mengutarakan kebahagiaan setelah membantu Timnas Indonesia menang. Hal itu pula yang terjadi setelah laga kontra Turkmenistan