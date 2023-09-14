Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eksplorasi Shin Tae-yong yang Sukses Bawa Timnas Indonesia U-23 Ukir Sejarah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:00 WIB
Eksplorasi Shin Tae-yong yang Sukses Bawa Timnas Indonesia U-23 Ukir Sejarah
Shin Tae-yong lakukan eksplorasi yang sukses bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
EKSPLORASI Shin Tae-yong yang sukses bawa Timnas Indonesia U-23 mengukir sejarah akan dibahas di sini. Hal itu terlihat dari bagaimana Shin Tae-yong merancang taktik untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong sukses mengukir sejarah lolos ke Piala Asia U-23 2024 untuk pertama kalinya. Hal ini diraih Rizky Ridho dan kolega setelah mengalahkan Taiwan 9 gol tanpa balas dan Turkmenistan 2 gol tanpa balas.

Timnas Indonesia U-23

Keberhasilan skuad berjuluk Garuda Muda ini tentu tidak lepas peran penting Shin Tae-yong. Sejak menjabat, pelatih asal Korea Selatan itu telah melakukan eksplorasi mendalam untuk membangun pola permainan terbaik Timnas Indonesia U-23.

Di ajang kualifikasi Piala Asia U-23 2023 ini saja, Shin Tae-yong menerapkan dua taktik berbeda. Pada laga melawan Taiwan, Indonesia tampil dengan skema 4-3-3 dengan memasang Rafael Struick, Ramadhan Sananta, dan Witan Sulaeman di posisi penyerang.

Sebagian orang mengira bahwa ini adalah pakem permainan terbaik Timnas U-23 di ajang ini. Akan tetapi, Shin Tae-yong menunjukan kejeniusannya dengan melakukan perubahan di laga menghadapi Turkmenistan yang notabene berada sedikit di atas Indonesia dalam hal ranking.

Pada laga ini, Indonesia menggunakan pakem 3-5-2 dengan Rizky Ridho, Elkan Baggot, dan Komang Teguh bertugas menjaga kedalaman. Pratama Arhan dan Ilham Rio Fahmi menempati pos fullback yang sigap membantu penyerangan.

Di lini tengah, trio Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, dan Arkhan Fikri menjadi motor permainan Garuda Muda. Dan untuk ujung tombak, ada Rafael Struick dan Hokky Caraka yang menjadi pilihan.

Hal ini terbukti efektif. Menghadapi Turkmenistan yang sangat mengandalkan counter attack, Indonesia memiliki nilai expected goal alias kemungkinan mencetak gol senilai 2,46. Artinya, Indonesia berpeluang mencetak lebih dari dua gol di laga ini.

