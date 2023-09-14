Penyebab Pelatih Turkmenistan Sebut Kemenangan Timnas Indonesia U-23 Hanya Faktor Keberuntungan

PENYEBAB pelatih Turkmenistan, Ahmet Agamyradow, sebut kemenangan Timnas Indonesia U-23 hanya faktor keberuntungan. Seperti yang telah diketahui, Timnas Turkmenistan U-23 harus mengubur mimpinya kembali tampil di ajang Piala Asia U-23.

Pasalnya, Turkmenistan U-23 kalah dari Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup K Kualifiksi Piala Asia U-23 2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 itu, Turkmenistan U-23 tumbang dengan skor 0-2.

Hasil itu membuat Turkmenistan U-23 menduduki peringkat kedua di Grup K Kualifikasi Piaa Asia U-23 2024. Mereka mengoleksi 3 poin dan selisih gol +2.

Dengan hasil itu, Turkmenistan U-23 pun hanya bertengger di peringkat keenam runner-up terbaik. Sementara itu, tim yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 diketahui hanya ada 4 dari jalur runner-up terbaik.

Mendapati hasil ini, usai laga menghadapi Timnas Indonesia U-23, pelatih Timnas Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradow, pun memberi pernyataan yang mengejutkan. Pelatih berusia 44 tahun itu menyebut salah satu faktor kemenangan Garuda Muda adalah keberuntungan.

“Saya rasa tim Indonesia sangat berkualitas. Namun, itu semua tergantung dari hasil pengundian,” ujar Ahmet Agamyradow selepas laga menghadapi Timnas Indonesia U-23.

“Timnas Indonesia U-23 berusaha masuk Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Bisa jadi, itu karena mereka mendapatkan grup yang bagus mudah yang tidak ada tim kuat dari Asia,” sambungnya.

Ya, pelatih Timnas Turkmenistan U-23 menyebut Timnas Indonesia U-23 beruntung karena tidak bergabung bersama tim-tim kuat. Di antaranya, ada Jepang, Korea Selatan, hingga Iran.