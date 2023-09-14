Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Enggan Akui Timnas Indonesia U-23 sebagai Tim Paling Memukau di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hingga Berdalih Begini

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:22 WIB
Media Vietnam Enggan Akui Timnas Indonesia U-23 sebagai Tim Paling Memukau di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hingga Berdalih Begini
Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, berdalih karena enggan akui Timnas Indonesia U-23 sebagai tim yang paling memukau di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sejatinya merupakan tim Asia Tenggara yang tampil paling impresif pada kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 berhasil mengamankan jalan mereka ke putaran final Piala Asia U-23 2024 pada Selasa (12/9/2023). Tiket lolos tersebut dipastikan seusai kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U-23, mengikuti keberhasilan menekuk Taiwan U-23 dengan skor 9-0 pada tiga hari sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 lolos dengan catatan 11 gol tanpa sekali pun kebobolan. Performa tim asuhan Shin Tae-yong pun terbilang paling impresif ketimbang penampilan tim-tim Asia Tenggara lainnya.

Catatan gol Thailand U-23 bahkan tak mampu melampaui Timnas Indonesia U-23. Meski melakoni lebih banyak pertandingan, yaitu tiga, Timnas Thailand U-23 hanya mencetak total sembilan gol.

Sementara itu, Vietnam U-23 lolos sebagai juara Grup C babak kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Vietnam U-23 mencetak total sembilan gol juga dari tiga laga.

