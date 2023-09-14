Daftar 21 Pemain Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2022: Bawa Pemain Keturunan hingga Abroad!

DAFTAR 21 pemain Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2022 sudah diumumkan. Ada pemain keturunan hingga abroad yang siap memperkuat Timnas Thailand U-24.

Dalam daftar tersebut, skuad Thailand U-24 dihuni beberapa pemain yang sebelumnya berlaga di Piala AFF U-23 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Di antaranya, ada Songchai Thongcham, Yotsakon Burapha, hingga Phanthamit Praphant.

Namun menariknya, tidak ada nama Natchaa Promsomboon, Chukid Wanpraphao, atau Kasidit Kalisin pada daftar tersebut. Padahal ketiga pemain tersebut menjadi tulang punggung Gajah Perang Muda di event-event sebelumnya. Namun kali ini, Thailand U-24 mendapat amunisi tambahan.

Timnas Thailand U-24 membawa serta pemain abroad yang berkarier di Belgia, Sirimongkol Rattanaphum. Gelandang bertahan berusia 21 tahun itu membela tim junior OH Leuven yang bermain di divisi tiga Liga Belgia (1st Nationale).

Menurut Transfermarkt, tercatat Rattanaphum sudah tampil sebanyak 15 kali bersama klub tersebut. Nama lain yang menarik adalah pemain keturunan Jerman, Maximilian Steinbauer.

Steinbauer merupakan bek kanan kelahiran Berlin yang juga bisa dipasang di bek tengah dan gelandang kanan. Selain itu, pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan akademi Union Berlin.

Menariknya, Steinbauer pernah masuk radar Persija Jakarta pada bursa transfer pramusim 2023-2024. Namun, klub berjuluk Macan Kemayoran malah menjatuhkan pilihan pada Oliver Bias asal Filipina untuk memenuhi kuota pemain asing Asia Tenggara.