Presiden Persepolis FC Ingin Berikan Sim Card Ekslusif kepada Cristiano Ronaldo, Warga Negara Iran Ngamuk!

PRESIDEN Persepolis FC, Reza Darvish, berencana memberikan sim card eksklusif kepada Cristiano Ronaldo dan seluruh pemain serta pelatih Al Nassr. Hal itu dilakukan agar Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dapat mengakses internet tanpa khawatir terkena blokir pemerintah Iran.

Sekadar diketahui, beberapa platform media sosial diblokir pemerintah Iran terhitung sejak September 2022, atau setelah kematian perempuan bernama Mahsa Amini. Beberapa platform yang diblokir pemerintah Iran adalah WhatsApp dan Instagram.

Pemblokiran dilakukan pemerintah Iran demi menjaga stabilitas nasional yang sempat memanas pada akhir tahun lalu tersebut. Medio pekan depan, Al Nassr akan bertandang ke markas Persepolis FC di matchday pertama Grup E Liga Champions Asia 2023-2024.

Berhubung main di Iran, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan otomatis takkan leluasa berselancar di dunia maya. Karena itu, Reza Darvish membuat terobosan dengan menghubungi petinggi provider asal Iran, Irancell.

Reza Darvish meminta kepada petinggi Irancell untuk memberikan sim card khusus untuk Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan supaya mereka dapat mengakses internet secara bebas. Namun, mengutip dari Aljazeera, masyarakat Iran tak terima dengan rencana yang dilontarkan Reza Darvish.

Menurut mereka, jika Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan diberikan sim card khusus, sama saja menghina dan diskriminasi bagi warga negara Iran. Karena itu, menarik menanti apa yang dilakukan Reza Darvish.