Serba-serbi Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Akan Merasakan Sensasi VAR hingga Berpotensi Dipimpin Wasit Wanita

TIMNAS Indonesia akan merasakan sensasi penggunaan Video Assistant Referee (VAR) hingga berpotensi dipimpin wasit wanita pada Piala Asia 2023 mendatang. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Federasi Sepakbola Asia (AFC) mengumumkan bahwa akan ada 74 ofisial pertandingan meliputi 35 wasit dan 39 asisten wasit. Itu merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah bergulirnya turnamen tersebut.

Untuk pertama kali sepanjang sejarah, wasit wanita akan ikut berpartisipasi pada ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Itu artinya, Timnas Indonesia akan merasakan sensasi baru melakoni pertandingan dengan dipimpin wasit wanita.

Ada enam ofisial pertandingan wanita yang berpartisipasi, termasuk wasit asal Jepang, Yoshimi Yamashita. Wanita berusia 37 tahun itu sebelumnya pernah bertugas pada ajang-ajang bergengsi seperti Piala Dunia Wanita 2019, Olimpiade Tokyo 2020 hingga Piala Dunia 2022 lalu.

AFC juga mengumumkan VAR akan diterapkan pada seluruh pertandingan Piala Asia 2023. Itu artinya, para pemain Timnas Indonesia, kecuali para pemain abroad, akan merasakan sensasi melakoni laga dengan VAR untuk kali pertama sepanjang karier mereka.

VAR sebenarnya sudah diterapkan sejak Piala Asia sebelumnya di Uni Emirat Arab. Namun pada saat itu, VAR hanya diuji coba mulai babak perempatfinal hingga final.

Pada Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang pada ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Selain Jepang selaku raksasa Asia, skuad Garuda juga akan bersaing dengan Irak dan Vietnam di Grup D.