Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Kali Menang Lawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia Langsung Melesat ke Peringkat 143 Dunia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:03 WIB
2 Kali Menang Lawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia Langsung Melesat ke Peringkat 143 Dunia?
Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 143 dunia jika menang atas Brunei. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

JIKA dua kali menang lawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia langsung melesat ke peringkat 143 dunia? Berdasarkan data di laman resmi FIFA saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 150 dunia.

Namun, berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com kelar FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia menempati peringkat 146 dunia alias naik empat anak tangga. Timnas Indonesia naik empat peringkat karena menang 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan

(Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023)

Dalam waktu dekat, ranking resmi bakal diumumkan FIFA. Diprediksi, perhitungan laman football-ranking takkan meleset sehingga Timnas Indonesia akan menempati peringkat 146 dunia.

Selanjutnya pada Oktober 2023, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bakal menghancurkan Brunei dengan mudah, mengingat jauhnya jarak kualitas kedua negara.

Terbaru, di saat Timnas Indonesia menumbangkan tim peringkat 139 dunia, Turkmenistan, dengan skor 2-0, Brunei dihajar tim peringkat 147 dunia, Hong Kong, dengan skor 10-0! Lantas, jika Timnas Indonesia dua kali menang atas Brunei, akankah skuad Garuda mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA?

Peluang naiknya sangat besar. Menurut perhitungan, jika dua kali menang atas Brunei, Timnas Indonesia mendapatkan 17,72 poin di ranking FIFA. Tambahan 17,72 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia mencapai 1,070.59.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660663/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-tutup-tahun-di-puncak-klasemen-liverpool-sikat-wolves-ate.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Tutup Tahun di Puncak Klasemen, Liverpool Sikat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_malaysia.jpg
Live Streaming Indonesia vs Thailand: Final Piala AFF Futsal U-19 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement