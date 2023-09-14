2 Kali Menang Lawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia Langsung Melesat ke Peringkat 143 Dunia?

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 143 dunia jika menang atas Brunei. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

JIKA dua kali menang lawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia langsung melesat ke peringkat 143 dunia? Berdasarkan data di laman resmi FIFA saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 150 dunia.

Namun, berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com kelar FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia menempati peringkat 146 dunia alias naik empat anak tangga. Timnas Indonesia naik empat peringkat karena menang 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 malam WIB.

(Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023)

Dalam waktu dekat, ranking resmi bakal diumumkan FIFA. Diprediksi, perhitungan laman football-ranking takkan meleset sehingga Timnas Indonesia akan menempati peringkat 146 dunia.

Selanjutnya pada Oktober 2023, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bakal menghancurkan Brunei dengan mudah, mengingat jauhnya jarak kualitas kedua negara.

Terbaru, di saat Timnas Indonesia menumbangkan tim peringkat 139 dunia, Turkmenistan, dengan skor 2-0, Brunei dihajar tim peringkat 147 dunia, Hong Kong, dengan skor 10-0! Lantas, jika Timnas Indonesia dua kali menang atas Brunei, akankah skuad Garuda mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA?

Peluang naiknya sangat besar. Menurut perhitungan, jika dua kali menang atas Brunei, Timnas Indonesia mendapatkan 17,72 poin di ranking FIFA. Tambahan 17,72 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia mencapai 1,070.59.