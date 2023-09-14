Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Negara yang Bikin Penghuni Pot 1 Gagal Lolos Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:17 WIB
Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Negara yang Bikin Penghuni Pot 1 Gagal Lolos Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23, satu-satunya negara yang bikin penghuni pot 1 gagal Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23, satu-satunya negara yang bikin penghuni pot 1 gagal lolos Piala Asia U-23 2024. Saat melakukan drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 17 Mei 2023, AFC menempatkan 11 negara ke dalam pot 1.

Pot 1 ini berisikan negara-negara unggulan. Status unggulan didapatkan berdasarkan performa di Piala Asia U-23 2022. Lantas, siapa saja penghuni pot 1 Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23

Penghuni pot 1 adalah Arab Saudi U-23, Uzbekistan U-23, Korea Selatan U-23, Jepang U-23, Vietnam U-23, Thailand U-23, Yordania U-23, Australia U-23, Irak U-23, Turkmenistan U-23 dan Uni Emirat Arab U-23.

Status penghuni pot 1 membuat mereka diunggulkan lolos ke Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Namun, ada satu negara penghuni pot 1 yang gagal lolos Piala Asia U-23 2024.

Negara yang dimaksud adalah Timnas Turkmenistan U-23. Tim yang satu ini tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan tuan rumah Timnas Indonesia U-23.

Berstatus perempatfinalis Piala Asia U-23 2022, Turkmenistan U-23 tentu dijagokan lolos ke Piala Asia U-23 2024. Akan tetapi, Turkmenistan U-23 berhasil dikejutkan Timnas Indonesia U-23!

Setelah menang 4-0 atas Taiwan U-23, Turkmenistan U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Indonesia U-23. Kekalahan itu membuat Turkemnistan U-23 finis di posisi dua Grup K, tapi gagal merebut status runner-up terbaik.

Halaman:
1 2
      
