Ini Ketakutan Terbesar Shin Tae-yong soal Rafael Struick, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner di Piala Asia U-23 2024

INI ketakutan terbesar Shin Tae-yong soal Rafael Struick, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner di Piala Asia U-23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu khawatir ketiga pemain abroadnya itu tak bisa dipanggil untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Pasalnya, Piala Asia U-23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Ajang itu sendiri akan dihelat di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Dengan kondisi ini, pemanggilan pemain bisa jadi masalah lagi bagi Shin Tae-yong. Apalagi, untuk pemain yang berkarier di luar negeri, pihak klub mereka bisa saja tak melepas.

Sejumlah pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23 sendiri diketahui berkarier di luar negeri. Di antaranya, ada Rafael Struick yang bermain untuk klub Belanda ADO Den Haag, kemudian Pratama Arhan di Tokyo Verdy (Jepang), Ivar Jenner di FC Utrecht (Belanda), ada juga Marselino Ferdinan di KMSK Deinze (Belgia), dan juga Elkan Baggott di Ipswich Town (Inggris).

Dengan kondisi ini, Shin Tae-yong jadi waswas. Dia pun tak bisa menjanjikan soal perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Pastinya, jika para pemain abroad itu bisa dipanggil, Shin Tae-yong yakin kinerja Timnas Indonesia U-23 bakal lebih baik. Timnya bisa bersaing menghadapi lawan-lawan tangguh, seperti yang sudah dilakukan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.