2 Pemain Borneo FC Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022, Begini Reaksi Pelatih Pesut Etam

SAMARINDA – Dua pemain Borneo FC dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Kedua pemain itu adalah Hugo Samir dan Alfharezzi Buffon.

Mendapati kondisi ini, pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, pun bereaksi. Huistra menyatakan mendukung penuh pemanggilan kedua pemain mudanya itu ke Timnas Indonesia U-24 karena membela tim nasional adalah prestasi tertinggi untuk pemain profesional.

Huistra pun memberi pesan khusus kepada Hugo dan Buffon. Dia meminta kedua pemain mudanya itu memberikan kontribusi terbaiknya buat Timnas Indonesia U-24.

Huistra berharap Hugo dan Buffon tidak mengalami cedera setelah membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Dengan begitu, mereka bisa memberikan kontribusinya kembali ke klub.

“Hugo dan Ezzi ke Timnas Indonesia U-23, mereka bersiap ke Asian Games. (Itu menandakan) banyak pemain kami yang dipanggil ke timnas," ujar Huistra, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (14/9/2023).

"Semoga akan baik-baik saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Borneo FC juga melepas dua pemain ke Timnas Indonesia senior untuk menjalani FIFA Matchday September 2023. Mereka adalah Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipaly.