Daftar Pot Drawing Piala Asia U-23 2024: Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia U-23 Siap Lawan Timnas Jepang U-23?

DAFTAR pot drawing Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sebanyak 16 negara peserta sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Setelah diketahui 16 peserta Piala Asia U-23 2024, AFC pun membagi negara-negara tersebut ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan empat negara.

Pot 1 ditempati tuan rumah Qatar, finalis Piala Asia U-23 2022 (Uzbekistan U-23 dan Arab Saudi U-23) serta semifinalis Piala Asia U-23 2022, Jepang U-23. Lanjut ke pot 2 ada Australia U-23, Korea Selatan U-23, Vietnam U-23 dan Irak U-23.

Menyusul di pot 3 ada Thailand U-23, Yordania U-23, Uni Emirat Arab U-23 dan Kuwait U-23. Di pot 4 atau terakhir ada Malaysia U-23, Tajikistan U-23, China U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia U-23 berpotensi bertemu tim kuat Jepang U-23 maupun juara bertahan Arab Saudi U-23. Tak sampai di situ, Timnas Indonesia U-23 juga berpeluang satu grup dengan Thailand U-23 dan Vietnam U-23, mengingat mereka berada di pot yang berbeda.

Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia U-23 berjaya di Piala Asia U-23 2024? Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong optimistis timnya dapat melaju jauh jika seluruh pemain terbaiknya ikut serta.