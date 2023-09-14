Ingin Perkuat Inter Miami, Lionel Messi Minta Hadirkan Pemain Jebolan Barcelona Lagi

FLORIDA – Keinginan Lionel Messi melihat Inter Miami semakin kuat tampaknya begitu besar. Sebab baru-baru ini dilaporkan Messi meminta Inter Miami mendatangkan penggawa baru lagi, yang menariknya pemain tersebut merupakan jebolan Barcelona.

Messi tampaknya masih membutuhkan pemain ber-DNA Barcelona di skuad Inter Miami. Terbaru ia ingin Inter Miami memboyong pemain Los Angeles (LA) Galaxy, Riqui Puig yang dulunya pernah memperkuat Barcelona.

La Pulga -julukan Lionel Messi- saat ini merupakan pemain penting bagi Inter Miami. Sejak kedatangannya pada bursa transfer musim panas, Messi langsung memberikan dampak besar untuk tim asuhan Gerardo ‘Tata’ Martino.

Pemain berusia 36 tahun itu tercatat sudah menorehkan 11 gol dan lima assist dari 11 pertandingan bersama Inter Miami di semua kompetisi. Messi juga berhasil mempersembahkan trofi Piala Liga pertama untuk The Herons.

Selain itu, pengaruh Messi juga membuat reuni kecil pemain Barcelona terjadi di Inter Miami. Setelah La Pulga merapat, Sergio Busquets dan Jordi Alba secara bergiliran menyusul sang megabintang.

Kini, Messi dikabarkan ingin menambah ‘DNA Barcelona’ lagi untuk bermain di Inter Miami. Menurut laporan MLS Multiplex, Messi telah memberikan kode kepada klub untuk mendatangkan Riqui Puig, mantan gelandang Barcelona yang kini bermain di Los Angeles Galaxy.