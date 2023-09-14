Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |07:54 WIB
Misi Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2024
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki misi utama yang akan dikejarnya usai mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Misi utama pelatih asal Korea Selatan itu adalah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2024.

Seperti yang diketahui, semenjak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu, Shin Tae-yong belum memberikan gelar apapun kepada Garuda. Piala AFF yang menjadi sebuah ajang yang paling memungkinkan untuk dimenangkan pun sejauh ini juga belum berhasil diraih Shin Tae-yong.

Tercatat mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sudah dua kali memimpin Timnas Indonesia di ajang Piala AFF, yakni pada edisi Piala AFF 2020 dan 2022. Hasilnya, Shin Tae-yong cuma bisa mengantarkan Garuda Muda menjadi runner-up di Piala AFF 2020 dan di edisi 2022 Timnas Indonesia gugur duluan di semifinal.

Selain itu, di kelompok umur juga Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia juara di ajang Piala AFF. Seperti di Piala AFF U-23 2023 yang berakhir menjadi runner-up dan Piala AFF U-19 2022 yang bahkan gagal lolos dari fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192367/ole_romeny_sakit_hati_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pssi-mSIF_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Ole Romeny: Saya Masih Sakit Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192350/john_herdman_digaji_671_juta_oleh_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-06rX_large.jpg
Adu Gaji John Herdman, Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Mana Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192344/john_herdman_berpotensi_panggil_9_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-1dQp_large.jpg
John Herdman Panggil 9 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Bersinar di Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.webp
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/timnas_futsal_indonesia_u_19.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia U-19 Vs Thailand di Final Piala AFF 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement