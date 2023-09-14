Misi Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2024

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki misi utama yang akan dikejarnya usai mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Misi utama pelatih asal Korea Selatan itu adalah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2024.

Seperti yang diketahui, semenjak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu, Shin Tae-yong belum memberikan gelar apapun kepada Garuda. Piala AFF yang menjadi sebuah ajang yang paling memungkinkan untuk dimenangkan pun sejauh ini juga belum berhasil diraih Shin Tae-yong.

Tercatat mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sudah dua kali memimpin Timnas Indonesia di ajang Piala AFF, yakni pada edisi Piala AFF 2020 dan 2022. Hasilnya, Shin Tae-yong cuma bisa mengantarkan Garuda Muda menjadi runner-up di Piala AFF 2020 dan di edisi 2022 Timnas Indonesia gugur duluan di semifinal.

Selain itu, di kelompok umur juga Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia juara di ajang Piala AFF. Seperti di Piala AFF U-23 2023 yang berakhir menjadi runner-up dan Piala AFF U-19 2022 yang bahkan gagal lolos dari fase grup.