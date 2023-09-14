Rafael Struick Beri Julukan Baru ke Ivar Jenner yang Jadi Bintang Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Timnas Turkmenistan U-23

RAFAEL Struick memberi julukan baru kepada Ivar Jenner yang layak disebut sebagai pemain bintang saat Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Julukan baru tersebut adalah Motor dan ternyata apa yang ditulis Rafael Struick itu justru membingungkan para pencinta sepakbola Tanah Air.

Seperti yang diketahui Ivar Jenner tampil luar biasa saat membela Timnas Indonesia U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bermain di lini tengah bersama Arkhan Fikri dan Marselino Ferdinan, Ivar Jenner tampil bak jenderal lapangan tengah untuk skuad Garuda Muda.

Ivar Jenner berperan penting saat Timnas Indonesia U-23 menghajar Taiwan dengan skor 9-0. Lalu saat menang 2-0 atas Turkmenistan U-23, Ivar Jenner bahkan mencetak gol pertama untuk Garuda Muda.

Penampilan apik Ivar Jenner itu lantas mendapatkan pujian yang begitu luar biasa dari para penggemar Timnas Indonesia U-23. Bahkan rekan Ivar Jenner, Rafael Struick ikut memuji sang pemain dan memberikan julukan kepada FC Utrecht U-21 tersebut.

Menariknya, julukan Motor yang diberikan Rafael Struick kepada Ivar Jenner membingungkan netizen Indonesia. Dalam posting-an terbaru Ivar Jenner, banyak yang mengomentari ap arti dari komentar Rafael Struick tersebut.

Dari sekian banyak komentar, banyak yang berpikir bahwa motor yang dimaksud Rafael Struick adalah karena Ivar Jenner mampu menjadi penggerak di permainan Timnas Indonesia U-23 selama Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.