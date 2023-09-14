Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Beri Julukan Baru ke Ivar Jenner yang Jadi Bintang Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Timnas Turkmenistan U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:59 WIB
Rafael Struick Beri Julukan Baru ke Ivar Jenner yang Jadi Bintang Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Timnas Turkmenistan U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAFAEL Struick memberi julukan baru kepada Ivar Jenner yang layak disebut sebagai pemain bintang saat Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Julukan baru tersebut adalah Motor dan ternyata apa yang ditulis Rafael Struick itu justru membingungkan para pencinta sepakbola Tanah Air.

Seperti yang diketahui Ivar Jenner tampil luar biasa saat membela Timnas Indonesia U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bermain di lini tengah bersama Arkhan Fikri dan Marselino Ferdinan, Ivar Jenner tampil bak jenderal lapangan tengah untuk skuad Garuda Muda.

Ivar Jenner berperan penting saat Timnas Indonesia U-23 menghajar Taiwan dengan skor 9-0. Lalu saat menang 2-0 atas Turkmenistan U-23, Ivar Jenner bahkan mencetak gol pertama untuk Garuda Muda.

Penampilan apik Ivar Jenner itu lantas mendapatkan pujian yang begitu luar biasa dari para penggemar Timnas Indonesia U-23. Bahkan rekan Ivar Jenner, Rafael Struick ikut memuji sang pemain dan memberikan julukan kepada FC Utrecht U-21 tersebut.

Ivar Jenner dapat pujian dari rekan setim

Menariknya, julukan Motor yang diberikan Rafael Struick kepada Ivar Jenner membingungkan netizen Indonesia. Dalam posting-an terbaru Ivar Jenner, banyak yang mengomentari ap arti dari komentar Rafael Struick tersebut.

Dari sekian banyak komentar, banyak yang berpikir bahwa motor yang dimaksud Rafael Struick adalah karena Ivar Jenner mampu menjadi penggerak di permainan Timnas Indonesia U-23 selama Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.jpg
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia Semalam: Jay Idzes Cs Tahan Bologna, Emil Audero Menderita!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement