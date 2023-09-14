Timnas Indonesia U-23 Resmi Gagal Balas Dendam kepada Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 takkan bertemu di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Twitter/@fam_malaysia)

TIMNAS Indonesia U-23 resmi gagal balas dendam kepada Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Penyebabnya karena Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 berada di pot yang sama dalam drawing Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan pada Kamis, 16 November 2023.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 merupakan dua dari empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024. Dua wakil Asia Tenggara lainnya adalah Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23.

Menurut pembagian pot drawing Piala Asia U-23 2024 yang dibuat AFC, Timnas Indonesia U-23 berpotensi satu grup dengan Vietnam U-23 dan Thailand U-23 di Piala Asia U-23 2024. Penyebabnya karena Vietnam U-23 berada di pot 2, Thailand U-23 (pot 3) dan Timnas Indonesia U-23 (pot 4).

Berhubung berada di pot yang berbeda, ketiga negara di atas berpeluang satu grup. Namun, karena satu pot dengan Timnas Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 dapat dipastikan takkan satu grup dengan skuad asuhan Elangoawan Elavarasan tersebut.

Hal itu berarti, Timnas Indonesia U-23 takkan bisa balas dendam kepada Malaysia U-23, tim yang sempat mengalahkan mereka di fase grup Piala AFF U-23 2023. Kemudian muncul pertanyaan, bukannya Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 mash bisa bertemu di fase gugur atau perempatfinal?

Peluang itu ada, namun sangat kecil. Sebab, perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan mempertemukan juara dan runner-up grup.

Berharap melihat Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 merebut status juara grup sangatlah sulit. Hal itu karena biasanya tim yang keluar sebagai juara grup dihuni tim pot 1 atau 2 macam Jepang U-23, Korea Selatan U-23, Uzbekistan U-23, Australia U-23 atau Arab Saudi U-23.