HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

KMSK Deinze Soroti Keberhasilan Marselino Ferdinan Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:13 WIB
KMSK Deinze Soroti Keberhasilan Marselino Ferdinan Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024
Marselino Ferdinan tampil apik bersama Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

DEINZE - Klub Liga 2 Belgia KMSK Deinze puas dengan performa pemainnya, Marselino Ferdinan bersama Timnas Indonesia U-23. Marselino berkontribusi membawa Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong lolos ke Piala Asia U-23 setelah menjadi juara Grup K pada babak kualifikasi. Dalam fase grup, Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 atas Turkmenistan.

Dilansir dari laman Instagram KMSK Deinze, Rabu (13/9/2023), tim itu menilai perjuangan Marselino buat Timnas Indonesia U-23 tidak sia-sia. Terlebih ini menjadi kali pertama skuad Garuda Muda melaju ke putaran final Piala Asia U-23.

"Kemarin, Marselino mengamankan satu tempat bersama timnas Indonesia untuk Piala Asia AFC U23 di Qatar!" Tulis akun itu.

Marselino memang punya peranan cukup vital dalam skema permainan Timnas Indonesia U-23. Terbukti, pemain itu mencetak dua gol saat Timnas Indonesia bersua Taiwan.

"Indonesia mendominasi pertandingan mereka, dan Marselino bersinar dengan dua gol!," tambah akun itu.

